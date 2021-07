Guarinos exige a Page que acuda a la Conferencia de Presidentes a defender a Castilla-La Mancha y no a obtener “su particular minuto de gloria”

lunes 26 de julio de 2021

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha exigido a Emiliano García-Page que acuda a la Conferencia de Presidentes, que se celebra este viernes en Salamanca, a trabajar y “a defender más fondos para la región, a defender la lucha contra la despoblación y a defender una armonización fiscal a la baja”. En definitiva, ha señalado, “que vaya a defender a Castilla-La Mancha y no a obtener su particular minuto de gloria”.



Así se ha expresado Guarinos, tras las palabras del jefe del Ejecutivo regional, recordando que Page es el presidente “que más minutos de gloria ha aprovechado para su propio interés en cualquier tipo de reunión, acto inaugural o conferencia”.



Para la dirigente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Page “dice una cosa” en sus actos inaugurales o en sus entrevistas en los medios nacionales y “hace la contraria” en las Cortes de Castilla-La Mancha.



Por ello, Guarinos ha recordado que Page no ha planteado una armonización fiscal a la baja, sino “todo lo contario”, al “alza” como proponen los partidos independentistas.



La diputada del PP-CLM ha exigido a Page “más compromiso con esta tierra” y que deje “los titulares vacíos”, ya que la región está sufriendo una total “falta de liderazgo político” que están “pagando los ciudadanos”.