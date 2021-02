CONTIGO Albacete: “La ciudad cuenta con un alcalde que miente más que habla”

lunes 01 de febrero de 2021

“El Gobierno bicéfalo, sin escrúpulos y solo preocupado en trabajar lo mínimo y en cobrar o llevárselo crudo por la ley del mínimo esfuerzo, ha votado en contra de las ayudas directas a los hosteleros en la sesión plenaria de enero”, ha criticado Soriano, además de recordar que “lo único que este alcalde ha hecho por este colectivo es darle una garrafa de hidroalcohol de manos y unas cuantas toallitas higienizantes, así como promesas que se han quedado en agua de borrajas”.



“Los hosteleros no son los únicos engañados por Vicente Casañ y Emilio Sáez -ha dicho Soriano- puesto que estos dirigentes también han mentido a los comerciantes locales, a las asociaciones que velan por los animales, a los inmigrantes, a los parados, a las familias en situaciones desesperadas y a los vecinos de Albacete en general”. El presidente de CONTIGO ha sentenciado que “el Gobierno municipal es el culpable de que la ciudad esté paralizada y herida de muerte en su tejido industrial”.



Soriano ha recordado a Casañ y Sáez que “ambos fueron elegidos para servir a los albaceteños y no para servirse de ellos”. “Los jugosos sueldos les llegan puntualmente a final de mes, con cero preocupaciones de si están en ERTE; de si podrán abrir sus negocios y de hacer frente a sus pagos, y de si tendrán suficiente colchón de dinero para pagar los impuestos”, ha remarcado.



El presidente de CONTIGO Albacete ha considerado que “un político que miente debería de dimitir en el acto y ser inhabilitado para ostentar cualquier cargo público”, puesto que “de lo contrario los ciudadanos dejarán de creer en la política y se creará un daño irreparable para nuestra democracia”. Soriano ha hecho, además, referencia a esta cita de Zapata que le viene como anillo al dedo a nuestros políticos: “Muchos de ellos, por complacer a tiranos, por un puñado de monedas, o por cohecho o soborno, están traicionando y derramando la sangre de sus hermanos”. Pues, según Soriano, “es lo que Casañ y Sáez están haciendo, desangrando económicamente a los albaceteños”.



Desde CONTIGO Somos Democracia creemos que “estas medidas deben implementarse cuanto antes en España si el gobierno nacional y los ejecutivos autonómicos realmente desean no destrozar la economía de los autónomos y pymes, en especial en los sectores más castigados, como la hostelería y restauración, el turismo, la cultura, el pequeño comercio, las peluquerías y los gimnasios, que sin ningún tipo de culpa se han visto y se están viendo afectados muy negativamente por las medidas adoptadas por acuerdos gubernamentales durante la gestión de esta pandemia Covid-19.