El PP exige a Page que deje de `criminalizar´ a los hosteleros y que declare el deporte como actividad esencial en Castilla La Mancha

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 16 de febrero de 2021 , 12:25h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La secretaria general del PP-CLM y senadora autonómica, Carolina Agudo, ha exigido hoy a Page que deje de `criminalizar´ a los hosteleros y que declare el deporte como actividad esencial en nuestra tierra.



Así se ha pronunciado Agudo, en rueda de prensa, donde ha vuelto a reclamar al Gobierno regional que los castellano-manchegos puedan acceder a la práctica deportiva tanto en edad escolar como en las instalaciones públicas o privadas para que puedan practicar deporte de manera habitual.



Además, ha solicitado a Page que abra la cultura, los cines, y los teatros, ya que “es posible salvar vidas y disfrutar de la cultura” con todas las medidas de seguridad, de higiene y de protección.



También, Agudo ha pedido que se ponga en marcha un Plan de activación del turismo y que se apoyen a las librerías de Castilla-La Mancha.



En este sentido, ha lamentado que hoy es “un día triste” para Castilla-La Mancha, ya que el Gobierno de Page mantiene cerrado el deporte y la cultura de nuestra región y para el PP y para la inmensa mayoría de los castellano-manchegos no es “entendible”.



La dirigente popular ha destacado la apuesta del presidente del PP-CLM, Paco Núñez, por el deporte, la cultura y la hostelería para “salvar” a los sectores que peor lo están pasando por los efectos económicos de la crisis del coronavirus y que “tan mal están siendo tratados” por el Gobierno de Page.



Así, ha recordado que el PP-CLM, presentó, en estas Cortes Regionales, una amplia batería de medidas para salvar al sector de la hostelería, el deporte y la cultura, pero el Gobierno regional, el PSOE y Ciudadanos no permitieron que estas propuestas salieran adelante.



Por todo ello, ha exigido a Page que deje de criminalizar al sector de la hostelería, el deporte y la cultura, puesto que los hosteleros siguen sufriendo las restricciones impuestas por Page. Medidas, ha indicado, que hacen que muchos locales sean inviables porque no se les permite utilizar las barras y debido a la dimensión del local ven imposible abrir su negocio porque la gente no puede consumir.



“Page y su cabezonería ha mantenido cerrada durante mucho tiempo la hostelería”, y se ha visto obligado a abrirla gracias a las presiones del sector en las calles y del PP.



Por ello, ha lamentado que la hostelería “nunca debió estar cerrada en la región” y se ha referido al ejemplo de la Comunidad de Madrid que ha sido capaz de luchar contra la pandemia y salvar la economía con todas las medidas de protección y seguridad.



Así, ha señalado que la hostelería “no es el problema” por más que Page esté “criminalizando” al sector y por más que haya echado la culpa a los hosteleros de los contagios.



Agudo ha detallado que, según el último informe de contagios publicado por el Ministerio de Sanidad, el mayor foco de contagios no se produce en la hostelería, ya que no alcanza el 3 por ciento, y sin embargo en Castilla-La Mancha Page sigue “culpabilizando a los hosteleros, la cultura y el deporte” como los responsables de los contagios, y ahora, imponiendo un código QR.



En este sentido, ha asegurado que Page quiere imponer el código QR para “ocultar” su nefasta gestión en materia sanitaria y porque no está realizando los suficientes test a la población para frenar los contagios.



CLM, la comunidad que menos test realiza de toda España



Por otra parte, Agudo ha lamentado que Castilla-La Mancha vuelve a ser la comunidad que menos test realiza de toda España. En la semana del 5 al 12 de febrero realizó 1.439 test por cada cien mil habitantes, mientras que en Madrid se han realizado el doble y en Galicia 6.000 por cada cien mil habitantes.



Además, ha recordado que la positividad en nuestra región alcanza el 12,28 por ciento, muy por encima de la media nacional, y que, si Page realizara todos los test necesarios, seguramente habría “el triple de contagios” de los que se contabilizan.



Por eso, ha advertido a Page que en vez de “criminalizar” a los sectores que ha puesto en el “centro de la diana”, lo que tiene que hacer es realizar más test a la población para localizar los focos de contagios y proteger al resto de ciudadanos.



“Basta ya de criminalizar y de prohibir”. Page tiene que dedicarse a trabajar y a tomar medidas en el ámbito sanitario para frenar la expansión del virus y recuperar la economía de nuestra tierra”.



Así, ha insistido en que el PP-CLM es un “firme convencido” de que se puede combatir el virus y salvar la economía al mismo tiempo, tal y como defiende el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, y como está haciendo Ayuso en la Comunidad de Madrid.



Por último, Agudo ha advertido que “si Page quiere seguir criminalizando al sector de la hostelería, el deporte y la cultura en esta tierra va a encontrar en frente a estos sectores y al PP-CLM porque no vamos a cesar en seguir proponiendo medidas para salvar la economía regional”.