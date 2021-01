Paco Núñez lamenta que el único acuerdo del Consejo de Gobierno de Page haya sido “seguir prohibiendo, seguir cerrando y seguir alargando la situación” en la región

jueves 28 de enero de 2021

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado que el único acuerdo adoptado durante la celebración del Consejo de Gobierno Extraordinario, que ha presidido Emiliano García-Page, haya sido “seguir prohibiendo, seguir cerrando y seguir alargando la situación en Castilla-La Mancha”.



Así lo ha señalado Núñez, en declaraciones a los medios este jueves desde la Plaza del Altozano de Albacete, junto al presidente provincial del PP, Manuel Serrano, donde ha asegurado que esperaba que el Gobierno hubiera puesto encima de la mesa medidas con las que “reconducir” la situación por la que está pasando la región.



Así, el líder del PP-CLM ha destacado que en plena pandemia, con decenas de fallecidos cada día, con miles de contagiados diarios, con más de 5.000 fallecidos en la región, con 150.000 contagiados por pruebas PCR, siendo una de las comunidades autónomas que menos test hace por cada 100.000 habitantes, siendo la región con mayor carga de positividad, con una ocupación de UCIS del 54% por pacientes COVID o con un nivel de uso de camas “muy elevado” como están denunciando los propios sanitarios, la situación en Castilla-La Mancha “empieza a ser crítica”.



Además, con la hostelería, el turismo, los gimnasios o el ocio “cerrados por orden de Page”, o con un 18% de paro, con 10.000 parados más en el último año o con un 40% de paro juvenil.



Pues, según ha criticado Núñez, ante este escenario en Castilla-La Mancha, el Gobierno regional convoca un Consejo de Gobierno Extraordinario, que ha llegado a la única conclusión de “continuar prohibiendo, cerrando y alargando esta situación”.



Para el jefe de la oposición regional, no “estaríamos así” si el Gobierno de Page hubiera tenido en cuenta las propuestas del PP-CLM, como que el Plan de Vacunación “fuera más rápido, más eficaz y con más personal”; que se realizaran “muchas más pruebas diagnósticas”; si se permitiera trabajar a sectores que “se ha demostrado que no son el problema” o si se hubiera aprobado un verdadero Plan de Rescate, como están reclamando las federaciones de autónomos, empresarios y hosteleros, para rescatar a estos sectores que están “al borde de la quiebra”.



Núñez ha aseverado que “hemos vivido una nueva decepción del Gobierno de Page” con este Consejo de Gobierno, ya que está haciendo “de la improvisación y de la inacción su seña de identidad”. “Page aparece poco para tomar decisiones en Castilla-La Mancha y, cuando lo hace, es para cerrar y prohibir”, en lugar de que el Gobierno “vaya a favor” de lo que los expertos aconsejan tanto a nivel sanitario, como económico.



El líder regional del PP ha insistido en que esperaba que hoy Page hubiera dado instrucciones para que el nuevo Hospital Universitario de Toledo “se abriera de manera inmediata” para dar atención COVID o que el Consejo de Gobierno sirviera para poner en marcha un Plan de Rescate a autónomos, hosteleros o pymes o para aprobar un nuevo Plan de Vacunación o de test masivos, pero “nada más lejos”, ya que Page “sigue prohibiendo y cerrando”, demostrando que “o no está” o cuando está “es incapaz de tomar las medidas que necesita la región”.