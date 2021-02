Núñez exige a Page que luche para que los Fondos Europeos lleguen a los castellano-manchegos y NO sirvan para “pagar favores políticos” con los independentistas

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 26 de febrero de 2021 , 13:36h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido al jefe del Ejecutivo, Emiliano García-Page, que “luche” para que los Fondos Europeos lleguen en la cantidad suficiente a la región y estos no sirvan para “pagar favores políticos” de Sánchez e Iglesias con los partidos independentistas catalanes.



Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios este viernes en Los Navalucillos (Toledo), junto al alcalde, José Ángel Pérez, donde está preocupándose por el campo y la agricultura regional para trasladar sus demandas a sede parlamentaria y al Gobierno regional.



Núñez ha incidido en que él “lo tiene claro” y siempre va a anteponer a Castilla-La Mancha “por delante de todo”, algo que ha reclamado a Page, ya que tiene que “decidir” si en el reparto de los Fondos Europeos prima la región o priman los intereses del PSOE.



El jefe de la oposición ha dicho que la fórmula que ha elegido el Gobierno de Sánchez e Iglesias para el reparto de estos fondos, que da un margen de discrecionalidad al Ejecutivo central, tiene un “riesgo tremendo para Castilla-La Mancha”, ya que podría tener detrás que el PSOE decida usar una parte de los mismos para “pagar favores” políticos en Cataluña.



“En Castilla-La Mancha necesitamos ese dinero”, ha aseverado, por lo que el PP “no va a permitir” que este dinero, “que es de nuestros vecinos y se tiene que utilizar para que los castellano-manchegos puedan iniciar una recuperación económica tras la crisis del coronavirus”, no sirva para “afianzar la posición política de Sánchez e Iglesias” en Cataluña.



Núñez ha insistido en que es un dinero que le corresponde a todos los españoles, por lo que los castellano-manchegos tienen que recibir la parte que les corresponde. Además, que en este reparto se introduzcan cuestiones como la incidencia del COVID en la región, como ha perjudicado al empleo y a la situación económica o la dispersión geográfica, la ruralidad o la despoblación que existe en muchos lugares de la Comunidad Autónoma.



Igualmente, el líder del PP-CLM ha apostado por que el dinero “llegue a nuestra gente”, ya que “entre ladrillos y personas, me quedo con las personas”. Núñez ha insistido en que es el momento de que este dinero sirva para que agricultores, ganaderos, hosteleros, autónomos o pymes reciban las ayudas económicas que necesitan para salir adelante, ya que supondría un “impulso económico” para ser rescatados.



También, para que el Tercer Sector, el tejido sociosanitario o el mundo del deporte y la cultura puedan tener este impulso que tanto necesitan. “El dinero tiene que llegar directamente al bolsillo de los castellano-manchegos para impulsar la economía de Castilla-La Mancha”, ha dicho.



Núñez ha afirmado que este dinero tiene que servir para luchar contra la despoblación, para potenciar nuestros pueblos o para mejorar su día a día, ya que “estamos orgullosos del componente rural de la región”, con ayudas directas a los pequeños municipios que peor lo están pasando y que necesitan este apoyo económico para hacer atractiva la habitabilidad y la creación de negocios.