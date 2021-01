SEMANA Anita Matamoros se quita el apellido tras la amenaza de ser desheredada por su padre

jueves 28 de enero de 2021 , 13:04h

Exclusiva de la revista Semana que se veía venir: según la revista, la Agencia Tributaria ha decidido abrirle un expediente investigador a raíz de las últimas declaraciones de su hijo. Cuesta mucho creer que Paquirrín no haya calculado el peligro de su verborrea. Y si no lo ha hecho, es porque le falta un hervor.



Dice la publicación que Hacienda quiere analizar los últimos ejercicios fiscales de Pantoja y ha pedido ya una relación de los ingresos y los gastos que ha declarado en los últimos años tanto como persona física como a través de sus empresas. El Fisco busca posibles irregularidades que se sumarían a los distintos expedientes sancionadores que ya tiene abiertos la cantante.



Lo que quizá no sepa Kiko Rivera es que él sería el siguiente de la lista. Semana se ha puesto en contacto con expertos fiscales que aseguran que el próximo en situarse en el punto de mira del fisco es él. "Sería lo más habitual", señalan.



Anita Matamoros se quita el apellido tras la amenaza de ser desheredada por su padre.-



La relación entre Kiko Matamoros y Anita Matamoros está viviendo sus horas más bajas. A pesar de que durante los últimos años han vivido en un tira y afloja, ahora parece que la situación está más tensa que nunca. Es tal que la joven ha tomado una drástica decisión: quitarse el apellido paterno, Matamoros, de su nick de Instagram, además de la biografía. Anita quiere desvincularse completamente de este apellido y de su padre tras los duros momentos a los que se han enfrentado en los últimos años y que durante los últimos meses se ha visto acentuada.



Hay que recordar que hace unas semanas, Kiko Matamoros insinuó que Makoke había intentado envenenarlo para acabar así con su vida. Una dolorosa confesión que hizo el colaborador de televisión y que no dejó a nadie indiferente. Durante esa charla, aseguró que no dudaría en desheredar a Anita Matamoros, su hija, para que ni Makoke ni Javier Tudela se beneficiaran de nada. Una sorprendente confesión que no habrá sentado nada bien a su hija.



Esta insinuación y la amenaza de poder desheredar a su hija, habrían llevado a la joven a tomar la decisión de quitarse el apellido ‘Matamoros’ de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 670.000 seguidores. Al parecer, Anita quiere que se le desvincule completamente del apellido de su padre y comenzar así una nueva vida, siendo únicamente Anita. No quiere ser la «hija de».



Además, por si fuera poco, hace unas semanas también dejó claro la intención de desvincularse del «mundillo» por el que se mueven sus padres, tanto Kiko como Makoke. No quiere oír hablar de polémicas ni del tema de las adicciones de su padre, que él mismo reveló, y de las que asegura que se desvincula por completo. Anita Matamoros quiere dejar claro en todo momento ante las preguntas de los reporteros, que ella no aprueba este tipo de negociados y que no se siente cómoda en el mundillo en el que sus padres se desenvuelven con soltura.