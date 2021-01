LECTURAS Sandra Barneda rompe a llorar tras la íntima confesión de Hugo sobre su novia Lara en 'La isla de las tentaciones'

jueves 28 de enero de 2021 , 13:09h

Sandra Barneda comentó horas antes del estreno de 'La isla de las tentaciones' que esta tercera edición ha sido para ella la más emocional pero no esperábamos que se rompiera tan pronto y de esta manera. La presentadora no ha podido evitar las lágrimas tras escuchar una confesión de Hugo sobre su novia Lara.



Todo empezó cuando Sandra Barneda visitó Villa Playa después de que la alarma sonara en tres ocasiones y anunciara que esa misma noche tendría lugar la primera hoguera. Los nervios se instalaron en los chicos, especialmente en Jesús y Diego que son conscientes de los primeros acercamientos de sus novias, Marina y Lola, a dos tentadores. No obstante, fue Hugo el que dio el primer paso de confesar cómo se siente.



Las palabras de Hugo sobre Lara : "Estoy dándome cuenta de que estoy más enamorado de lo que pensaba y espero no darme la hostia. Ella siempre dice que está más enamorada que yo pero al haberle fallado tantas veces pienso que igual perdió interés en mí, y me ralla bastante. Le quiero con locura, Sandra, necesito abrazarla", ha confesado rompiendo a llorar en ese momento.



Sandra Barneda, sin poder evitarlo, se ha derrumbado al ver la ternura con la que Hugo confesaba estar viviendo la experiencia más dura de su relación: "No me lo imaginaba así, es muy fuerte Sandra", exclamaba llorando.



Hugo decía a la emocionada presentadora que quiere casarse con Lara y que se arrepiente de haberle dado largas con el tema de tener hijos.



"Te tienes que poner en momentos jodidos como este para saber que es lo que quieres", lamentaba el gallego destrozado mientras la novia de Nagore Robles lo escuchaba con lágrimas en los ojos y el corazón en un puño.