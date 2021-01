Preguntan a Page hasta dónde tiene que llegar la pandemia para que abra de una vez el nuevo Hospital de Toledo

sábado 23 de enero de 2021

El presidente provincial del Partido Popular de Toledo y senador, José Julián Gregorio, ha vuelto a reclamar hoy que el nuevo Hospital Universitario de Toledo se ponga en marcha cuanto antes y se ha preguntado hasta dónde tiene que llegar la pandemia de la Covid-19 “para que se le mueva el alma” al presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, y ponga a funcionar de verdad el nuevo hospital de una vez por todas.



Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación en la entrada del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, donde ha estado acompañado del portavoz del Grupo Popular de la Diputación de Toledo y alcalde de Santa Olalla, Pedro Congosto, el alcalde de El Casar de Escalona, Israel Pérez, y el alcalde de Huerta de Valdecarábanos, Julio Galiano, en representación de los alcaldes de la provincia.



“¿Tenemos que ver otros 17 o 20 fallecidos hoy para que se abra? Amigos, familiares, vecinos de nuestros pueblos, de nuestras 9 comarcas de la provincia, que vienen aquí a Toledo a ser atendidos”, ha preguntado Gregorio, quien ha recordado que esta provincia sobrepasa ya los 816 casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes, lo que la convierte en una de las provincias más afectadas de toda España.



En este sentido, ha explicado que “ayer hubo en Toledo 17 fallecidos por la Covid-19, 40 en Castilla-La Mancha, y en estos momentos los hospitales de la provincia de Toledo, como el Virgen de la Salud, se encuentran completamente saturados. En las urgencias la gente tiene que esperar horas para poder ingresar, para que haya una cama libre, porque no hay camas ni espacios ni camillas en el Hospital Virgen de la Salud”.



Por todo ello, ha reiterado la petición que lleva meses haciendo el PP, con su presidente regional a la cabeza, Paco Núñez, para que se lleve a cabo de manera urgente la apertura efectiva del nuevo Hospital Universitario de Toledo. Para que nadie tenga que volver a pasar por la experiencia que una persona le ha contado recientemente, cuando estuvo en urgencias con un familiar muy grave por la Covid-19 y tuvo que esperar varias horas para que lo atendiesen, algo que esa misma persona ha calificado como uno de los momentos más terroríficos de su vida.



Por otro lado, Gregorio se ha referido a las declaraciones de consejero de Sanidad, Jesús Fernández, asegurando que los que estaban pidiendo la apertura del nuevo hospital ponían en riesgo la salud de los pacientes y se ha preguntado qué es lo que ocurre en el hospital nuevo para que el consejero diga esto. “¿Es que hay algún problema para que los pacientes vayan al nuevo hospital, existe algún problema que no nos quieren contar el señor García-Page y el señor Jesús Fernández?”, ha declarado.



El presidente provincial del PP de Toledo se ha mostrado sorprendido por estas declaraciones y ha insistido en que Page y Fernández deben aclarar “si hay algún problema para que los sanitarios del Hospital Virgen de la Salud, que están padeciendo condiciones completamente inhumanas en un trabajo que es para salvar la vida de miles de toledanos y de castellano manchegos, no puedan trasladarse al nuevo Hospital”.