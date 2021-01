Guarinos critica que "las mentiras de Page no tengan fin y lamenta que hable de ayudas sociales cuando las ha negado sistemáticamente en las Cortes Regionales"

sábado 23 de enero de 2021

La vicepresidenta de las Cortes Regionales y diputada autonómica del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha criticado este sábado que las mentiras de Emiliano García-Page no tengan fin y ha lamentado que hable de ayudas sociales cuando las ha estado negando sistemáticamente en las Cortes Regionales en los diferentes debates que se han celebrado al respecto.



De esta forma se ha expresado Ana Guarinos tras las declaraciones de Page difundidas por el PSOE en el comité federal de los socialistas, unas declaraciones en las que vuelve a mentir sin pudor alguno demostrando que está tan alejado de la realidad de Castilla-La Mancha y tan imbuido en buscar titulares nacionales que desconoce por completo lo que está ocurriendo en su tierra.



Así, Guarinos ha recordado las propuestas de ayudas directas por un valor superior a los 100 millones de euros que propuso el Partido Popular de Paco Núñez destinadas a hosteleros, autónomos y pymes de la región que tenían que cerrar sus negocios debido a las restricciones del COVID y a las que Page se negó categórica y sistemáticamente.



La diputada de los populares también se ha referido a esa propuesta de tener cero gastos si se tienen cero ingresos, destinada a los autónomos y empresarios, a la que Page también ha dado la espalda, y así otras muchas que desde los primeros momentos de la pandemia se han ofrecido y a las que se ha negado el PSOE de Page una y otra vez.



Pero Guarinos no se ha ceñido solo a las ayudas sociales, sino al abandono de Page a su región en los momentos más duros de la pandemia cuando, en lugar de ponerse a liderar la lucha y dirigir, se ha escondido y nadie sabe dónde se mete porque Castilla-La Mancha le da absolutamente igual.



La irresponsabilidad de Page, según Guarinos, es tal que desde que empezó la pandemia solo se ha dedicado a insultar a todos aquellos que le han plantado cara. Así, lo hizo con los sanitarios de la región, con los docentes, los alcaldes, los madrileños, los jóvenes, las personas mayores que viven en residencias, e incluso lo hizo con los fallecidos.



Además ha menospreciado a algunos sectores de los que ha intentado reírse como es el caso de los hosteleros, a los que ofreció mantas ante el cierre del interior de sus establecimientos.



Guarinos ha aprovechado para criticar que Page no se conforme con mentir a los castellano-manchegos sino que ha ido más lejos intentando engañar a todo el comité federal del PSOE a los que ha querido convencer de que hace un estilo de política cuando la realidad es frontalmente opuesta y estamos ante el peor gobierno de la historia en los peores momentos de nuestra historia.



Por último, Guarinos ha preguntado a Page si ha aprovechado la reunión del comité federal del PSOE y la presencia de Pedro Sánchez para mostrar su rechazo en persona y a la cara a algunas cuestiones que suele hacer en titulares de prensa, algo que ha adelantado, no ha ocurrido con total seguridad.