El 37º Certamen Coreográfico de Madrid presentará en Condeduque más de 20 piezas de danza contemporánea

Como en años anteriores, se ofrecerán también los espectáculos de las compañías de danza invitadas, así como los seleccionados en la convocatoria paralela ‘Me, Myself & I’, dirigida a obras en formato de solo y en estado de creación inicial

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 25 de noviembre de 2023 , 13:08h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, perteneciente al Área de Cultura, Turismo y Deporte, acogerá del 28 de noviembre al 3 de diciembre, la 37ª edición del Certamen Coreográfico de Madrid en el teatro del centro bajo el lema Expanding movement.



Las piezas seleccionadas de los coreógrafos de distintos puntos de España (Madrid, Barcelona, Comunidad Valenciana, Navarra, Galicia…) se presentarán en el Teatro de Condeduque y optan a más de 30 premios entre galardones en metálico, residencias, acompañamiento de procesos de creación o becas nacionales e internacionales.



Durante el Certamen se ofrecerán también los espectáculos de las compañías de danza invitadas, así como los seleccionados en la convocatoria paralela ‘Me, Myself & I’, dirigida a obras en formato de solo y en estado de creación inicial y entre las actividades paralelas de esta edición, destaca el cierre del proyecto europeo ‘Performing Gender: Dancing In Your Shoes’ (PG: DIYS), del que Paso a 2 es la socia española, que incluye un taller coreográfico, la presentación del proyecto europeo con visionado de cortometrajes realizados por el British Council y el programa escénico ‘Movilizando identidades’, con tres piezas relacionadas con PG: DIYS.



En total serán 12 proyectos coreográficos los que concursarán este año y tras su exhibición en Condeduque, el jurado del certamen será el encargado de deliberar y decidir los más de 30 premios, entre galardones en metálico, residencias, acompañamiento de procesos de creación o becas.



Proyectos coreográficos seleccionados



Los 12 proyectos coreográficos seleccionados y sus creadores son los siguientes y se podrán ver en dos sesiones de miércoles y jueves:



MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE



Cowards , de Ángel Durán. Compañía Ángel Durán Performing Arts.



Ollos cara adentro , de Elena Castellanos y Xian Martínez. Compañía iXa.



Para evitar que te derrames , de Paula Campos y Andrea Muñoz. Colectivo La Triangular.



Anómalas , de Mercé Matús. Compañía La Merce.



Tender Skin , de Albert Garrell. Compañía LAB3.14.



Helloses y Goodbyeses , de Eduardo Zúñiga. Compañía Wako Danza.



JUEVES 30 DE NOVIEMBRE



Cuánto es solo un segundo , de David Candela.



Interim , de Gisela Riba.



Dérive , de Rafa Arenas e Idoia Rodríguez. Riart Company.



Riures, de Cristina Martí.



The MIS$EDUCATION, de Julia Romero.



Dust and Recuerdos, de Diego de la Rosa y Nadika Mohn.



Certamen Coreográfico de Madrid



El Certamen Coreográfico de Madrid es una plataforma de creación y formación para nuevas obras de danza contemporánea que organiza Paso a 2 Plataforma Coreográfica Asociación Cultural, que fue creado en 1987 por Laura Kumin y Margaret Jova, y que desde 2011 dirige en solitario Laura Kumin. El Certamen actúa como impulsor de nuevos proyectos coreográficos (de coreógrafos españoles -aunque residan fuera- y de coreógrafos internacionales que vivan y trabajen en España) y lleva 37 años apoyando la creación, formando artistas y públicos e investigando a través de la danza y las artes del movimiento.



El proyecto activa un dinámico entramado de colaboraciones nacionales e internacionales cuyos resultados son visibles en las artes escénicas españolas tanto dentro como fuera del país. Un gran porcentaje de los creadores coreográficos españoles consolidados han recibido en un momento clave de su trayectoria un apoyo decisivo por parte del Certamen.