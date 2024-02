TRAGEDIA EN MADRID : Muere en su piso al darse un golpe en la cabeza y su madre anciana fallece días después de hambre y sed

martes 13 de febrero de 2024 , 14:03h

Aluche ha vivido uno de esos sucesos que conmocionan no solo a un barrio tan emblemático como este de Madrid, sino a toda la capital.



Ha ocurrido en el número 54 de la calle de Ocaña, en el distrito de Latina, donde un hombre de 54 años y su madre, de 87, han sido hallados muertos. Una tragedia llena de fatalidad y que vuelve a reflejar el problema que viven muchas personas en sus hogares: la soledad.



La información la adelanta el diario ABC. Los vecinos de las dos personas fallecidas llevaban un tiempo sin verlas y percibiendo un olor desagradable de su vivienda. Por eso llamaron a Emergencias. Ocurrió este pasado sábado 10 de febrero y cuando los sanitarios llegaron sobre las 9.15 horas al lugar, no pudieron acceder. Llamaron a la puerta, pero nadie respondía. Por eso tuvieron que llamar a los bomberos.



Al acceder al domicilio, se encontraron una escena trágica. Primero, hallaron al hombre, de 54 años, muerto en la cocina. Luego, se encontraron fallecida también a su madre, una anciana de 87 años. Y no había signo de violencia en ninguno de los dos cuerpos.



Fuentes policiales señalan que pronto se supo qué había pasado. Al parecer, el hombre se había dado un golpe en la cabeza, con un mueble de la cocina. Fue un golpe mortal, cayó y murió en el mismo lugar. Tenía una gran brecha en la cabeza. La principal hipótesis es que el hombre podría haberse resbalado y se dio un golpe, sufriendo un traumatismo cranoencefálico severo.



Su madre, completamente dependiente, se quedó sin su cuidador. Y por tanto, no era capaz de desplazarse para buscar alimentos o agua. Murió de hambre y sed días después de la muerte de su hijo.



Fuentes policiales señalan que los hechos podrían haber ocurrido hace varias semanas, dado el estado de descomposición de los cuerpos.



La comisión judicial ordenó la retirada de los cadáveres y su traslado al Instituto de Medicina Legal, donde les han sido practicada la autopsia.