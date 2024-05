Las pulseras de la amistad de Taylor Swift

viernes 24 de mayo de 2024

España se prepara para recibir a Taylor Swift. Los seguidores españoles están emocionados y eufóricos por la visita de la artista estadounidense a Madrid, que actuará los próximos días 29 y 30 de mayo en el Estadio Santiago Bernabéu. Entradas, ropa personalizada y hasta pulseras para intercambiar entre ellos son parte de la equipación que llevarán para ver a su ídola.



No solo hay que llevar un look inspirado en alguna de sus eras, sino que hay que acompañarlo con pulseras de la amistad. Se trata de un colorido y divertido complemento que sus fans intercambian durante los shows como seña de amistad y comunidad, por lo que muchos de ellos quieren hacer bastantes para no quedarse cortos.



Qué significan las pulseras de la amistad de Taylor Swift



La tradición de las pulseras de la amistad se encuentra en la canción You're on your own kid, uno de los temas de su disco Midnights. Durante uno de los últimos versos, la artista canta "So, make the friendship bracelets, take the moment and taste it", es español "haz pulseras de la amistad, coge el momento y saboréalo".



Desde entonces los fans tomaron al pie de la letra esta frase de la canción y comenzaron a hacer pulseras para intercambiarlas en los conciertos. Celebridades como Selena Gomez, Gigi Hadid, Taylor Lautner o Halsey se sumaron a esta moda cuando fueron a su concierto.



Esto último ha sido todo un éxito desde que comenzó The Eras Tour y que se ha viralizado en las redes sociales. Los 'swifties', nombre con el que se denomina a los fans de Taylor Swift, realizan estas pulseras en casa para después intercambiarlas durante la cola o ya dentro del recinto y tener así un recuerdo común de este día tan especial para ellos.