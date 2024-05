Pastrana fue ayer una fiesta del MTB en la zona centro con la Alcarria Xtreme Race

lunes 27 de mayo de 2024 , 21:06h

Gracias a la espectacular disputa de la XV edición de esta clásica del ciclismo guadalajareño, que vencieron, al unísono en categoría masculina, el abulense, como Santa Teresa de Jesús, Nacho Pérez y el segoviano Fran Herrero; y la cifontina Beatriz Martínez en féminas, prácticamente asegurándose ya la victoria en la general del circuito.

Tras unos años de parón, la prueba decana del MTB Alcarreño volvía en 2023 al Circuito de la Diputación Provincial de Guadalajara, y se ha reeditado en 2024, con 259 inscritos, sesenta más que el año pasado. Como la villa ducal de Pastrana, la Alcarria Xtreme Race es una prueba con historia que llegó a ser incluso parte de la Copa de España de XCM en anteriores ediciones, y que vuelve ahora por su fueros.

GALERÍA DE FOTOS. CARRERA

GALERÍA DE FOTOS. PODIUM

CLASIFICACIONES COMPLETAS

Pastrana. 27 de mayo de 2024. Con 259 corredores participando (35 en la ruta corta; 208 en la larga; y 16 en e-Bike), y un día perfecto para el MTB, con 15 grados centígrados en la salida y 27 durante la entrega de trofeos, Pastrana se ha convertido este fin de semana en la capital del MTB en la zona centro.

Y es que, además de una excelente participación popular, con 60 inscritos más que el año pasado, el nivel de los elegidos para ganar la prueba ha sido, igualmente, sobresaliente.

La Plaza de la Hora de Pastrana, su balconada sobre los campos aún verdes de la villa ducal y sobre la afamada huerta local, en la que a esa hora -poco antes de las diez de la mañana- ya trabajaban muchos pastraneros, y el Palacio Ducal, componían el escenario perfecto para el inicio de carrera.

Los líderes de las categorías, y favoritos de la prueba, ocupaban el cajón de salida. Sin embargo, instantes antes de la salida, Raúl Estecha, el animador del Circuito, pedía silencio para que el MTB guadalajareño honrara la memoria de Elena Garrido, gerente de Buho Bike, uno de los patrocinadores premium del Circuito, que, además, lleva años apostando por él. La comunidad ciclista enmudeció para acompañar en el dolor por su pérdida, este viernes, a su marido y al equipo, víctima el cáncer.

Después de la emoción de la despedida, el speaker retomaba la palabra para iniciar la cuenta atrás, a la hora indicada. La salida la dieron el alcalde de Pastrana, Carlos Largo, el director de carrera, Alejandro Gómez, el coordinador del circuito, Javier Fernández, y los concejales pastraneros Sergio Fuente y Daniel Cano. Los truenos de AC/DC acompañaban el momento de la puesta en acción de los ciclistas. El BMW eléctrico de Auto Premier encabezaba el pelotón, por la calle de la princesa de Éboli, en salida neutralizada. La organización, con el fin de desperezar rápidamente la prueba, y también para que pudiera disfrutarla el pueblo de Pastrana, propuso una primera vuelta por el pueblo, en la que subieron por primera vez la mítica Castellana, una endiablada ascensión adoquinada por el casco histórico. Todo un emblema del ciclismo alcarreño.

Tanta era la energía inicial, que hasta la cabeza de carrera, un todoterreno, tuvo que tumbar aguja para mantener la delantera a los corredores.

El circuito era prácticamente el mismo de 2023, pero con una selección de nuevos tramos, fundamentalmente de sendas, que lo han alargado y endurecido, sobre todo desde el punto de vista técnico. Por delante de los ciclistas, la ruta larga contaba con 49 kilómetros y un desnivel positivo de 1.200 metros. La corta, 36 kilómetros y 800 metros.

Desde las primeras pedaladas, el trío que al final imponía su ley -Nacho Pérez, Fran Herrero y Sergio Sierra- copaba los primeros puestos desde que Fran, en la primera subida hasta el Mirador del Corazón de Jesús, comenzara a tensar la cuerda. Los líderes del Circuito: Juanjo Muñoz, Oscar Chicharro y Rafael Revuelta, quien además hoy corría en casa por ser además de trillano, pastranero, llegaban a conectar en algún momento con ellos, pero más como fruto de las tácticas de ataque y defensa entre el trío que con posibilidades reales de victoria.

Finalmente, Nacho Pérez y Fran Herrero, ambos del Flyz Rothar Racing Team, llegaban de la mano a la meta, situada bajo la reja a la que se asomaba la Princesa de Éboli una hora cada día, y que da nombre a la Plaza. El abulense cruzaba con un tiempo de 2h 05´57”, mientras que el segoviano lo hacía un segundo después. Tercero ha sido Sergio Sierra (Bicilab CDE), que llegaba hoy desde San Martín de la Vega (Madrid) para competir en Pastrana.

Nacho Pérez cuenta por victorias sus apariciones en el Circuito de Guadalajara, habiéndose impuesto dos veces en Gárgoles (2023 y 2022), y hoy, en Pastrana. Pérez tenía, como siempre, palabras de elogio para el Circuito. “Las carreras de Guadalajara, que está a un paso, son muy bonitas, con mucha senda. Se disfrutan. Son circuitos divertidos, y no excesivamente largos”, señalaba. Como el señor de la bicicleta que es, daba las gracias a la organización: “ha estado perfecta, como el marcaje”.

Abulense y segoviano intentaron soltar a Sierra, haciendo táctica de equipo, “pero hoy estábamos muy nivelados de fuerzas los tres”. El ritmo de la cabeza fue tremendo, a más de 25 kms/h, “y con unos excelentes datos de potencia tanto en las subidas como en las bajadas”. En la llegada final, La Castellana volvía a dictar sentencia. “Yo tenía algún calambre. Ninguno íbamos sobrado. Las llegadas con pendiente son mi especialidad, y también la de Fran. Sabíamos que teníamos ventaja sobre el rival en este aspecto, y al final, ha podido ser así, consiguiendo, en la última subida y de la mano, la victoria”.

Nacho Pérez está haciendo una gran temporada, con una victoria en la Clásica de Valdemorillo, en enero, con victoria en la etapa reina de la Algarve Bike Challenge, disputada en Portugal en marzo, y lidera, a falta de una prueba, la Copa de España de Gravel. Aún le queda mucha temporada, pero con su equipo, se plantea hacer alguna carrera más del Circuito alcarreño.

El segoviano Fran Herrero afirmaba haber venido al Circuito de Guadalajara a correr un “rutón”. “Ha merecido la pena, me ha sorprendido mucho. Recomiendo a todos venir a conocerlo. Tiene bajadas para disfrutar, subidas de fuerza, que se hacen muy duras. La de hoy ha sido una gran mañana de MTB, corriendo con el equipo, que ha terminado con la victoria compartida. Volveré a Pastrana”, señalaba.

Hugo García, el director de equipo de los ganadores, había comentado, durante el viaje a la villa ducal, que su mayor ilusión del día iba a ser “que entráramos de la mano Nacho y yo; y así ha sido”, recalcaba el segoviano en meta.

El madrileño, de San Martín de la Vega, Sergio Sierra ha hecho tercero en su primera carrera en Guadalajara. “Me ha encantado en Circuito. Sorprende para bien. Tiene un terreno muy parecido al de San Martín, pero con más sendas, y con subidas duras. He disfrutado la carrera”, señalaba en meta.

Sobre el desarrollo de la competición, el sanmartinero comentaba que “mis rivales han hecho táctica de equipo”, con ataques constantes, que le obligaban a salir para evitar la fuga de cualquiera de ellos. “Yo también lo he intentado, pero hemos llegado juntos a la última subida. Nos la hemos jugado al sprint, pero yo era el menos rápido”.

Juanjo Muñoz (Flop CMC) cruzaba cuarto la línea de meta, con un tiempo de 2h 07´04”. “Hoy, hemos pasado calor, sobre un terreno seco. Éramos conscientes de que los tres primeros se iban a ir. Están a otro nivel. Nos han hecho sufrir”, decía con sinceridad en la Plaza de la Hora. Juanjo tiene la intención de completar todas las pruebas de un Circuito que lidera en la categoría de Máster 40. Y, como siempre, solidario y agradecido, daba la enhorabuena a la organización y a los voluntarios que han hecho posible la carrera.

Beatriz Martínez (Ceballos Eload Racing Team) prácticamente se ha asegurado la victoria en el Circuito, gracias a su cuarta victoria en las cuatro pruebas que ha disputado en esta edición. Sin embargo, ayer, no era su día sobre la bici. El calor le afectó negativamente, y sufrió más de la cuenta. Pese a haberlo pasado mal, la cifontina alababa el recorrido, “con muchas sendas, por las que la subida se hace más llevadera” y se mostraba encantada con el auge y la “popularidad” que va cogiendo el Circuito entre los bikers de la zona centro.

La argandeña Menchu Rodríguez (Seral Bike) ha hecho segunda, con 3h 15´07”, en dura pelea con Verónica González. Rodríguez volvía a mostrarse sorprendida con el recorrido. “Parece imposible que el Circuito pueda mejorar en la siguiente sede. Y siempre lo hace”, señalaba. Segunda y tercera han hecho parte del trazado juntas. Menchu se iba en las bajadas, mientras que Verónica le daba caza en las subidas. Finalmente se impuso la argandeña. “La carrera era muy técnica, así que hoy, aquí, me ha tocado sufrir. Pero me voy contenta, porque lo he hecho mejor que el año pasado”, afirmaba Verónica en meta.

Pero el primero que ha cruzado la línea de llegada hoy ha sido el vencedor de la ruta corta, Jorge Brioso, que lo ha hecho sólo un poco antes que los élite de la ruta larga, con tiempo de 2h 04´23”. “Lo de Alcarria Xtreme Race le viene al pelo a la carrera. Tiene mucha dificultad técnica, a la que había que sumar hoy el calor. Me ha encantado. Repetiré. En la última parte, me he encontrado mejor”, señalaba en la Plaza de la Hora, para añadir que “el circuito de Guadalajara siempre cumple”.

Alejandro Gómez Martínez, organizador del circuito, y pastranero, colgaba ayer la bicicleta para ejercer una impecable labor como director de carrera. “Doy las gracias a los participantes y a los voluntarios que nos han ayudado a que la prueba saliera adelante. Sin ellos, sería imposible”, señalaba en meta, contento y con aún mejores sensaciones que el año pasado por el éxito de participación. Sobre el recorrido, lo que se ha pretendido con las nuevas sendas incorporadas este año ha sido hacerlo más técnico, para aportarle dinamismo a la carrera y separar los grupos. “Los bikers nos transmiten que les ha parecido una carrera muy equilibrada. Estamos muy contentos”, terminaba.

El alcalde de Pastrana, Carlos Largo, ha sido uno de los voluntarios que ha colaborado en la carrera. “La XV edición de la Alcarria Xtreme Race ha sido todo un éxito, tanto en participación como en organización”, señalaba, por lo que daba las gracias al club organizador, el Club MTB Pastrana, y a los voluntarios locales y de Protección Civil de Pastrana y de Almonacid de Zorita, y de Cruz Roja Guadalajara. El ambiente post meta ha sido extraordinario. “Pastrana se desvive para crear un excelente ambiente en la llegada”, añadía. Y es que todos los ciclistas han podido reponer fuerzas nada más llegar, con fruta y un refrigerio, y también, después, con una paella popular, servida por el restaurante Convento de San Francisco. Carlos Largo daba las gracias también a la Diputación, “por incluir de nuevo a Pastrana, carrera decana de Guadalajara, en el Circuito”. Y es que también con el deporte se puede combatir la despoblación que afecta a La Alcarria. “Vamos a seguir luchando, desde todos los frentes, incluido el deporte, para que Pastrana sea visible”, terminaba el regidor.

El parte de lesiones se ha saldado con una luxación de hombro, y varias contusiones que no revistieron gravedad.

Todos los ganadores

En cadetes, el vencedor ha sido Jeremy Pinillos, con 2h 40´54”. En Junior, se ha impuesto Mateo Alcivar, con 2h 15´13”. En Sub 23, el vencedor ha sido Alex González (2h 22´47”); En Elite, Juan Ignacio Pérez, con 2h 05´57”; en Máster 30, Rafael Revuelta (2h 07´38”); en Máster 40, Juanjo Muñoz (2h 07´04”); en Máster 45, Néstor González (2h 12´03”); en Máster 50, Marcos Novalbos (2h 16´28”); en Veteranos, Luis Miguel Fernández (2h 23´12”); en Féminas Elite, Beatriz Martínez (2h 43´44”); En féminas Máster, María Chamorro (3h 46´52”) En la general de la Ruta Corta el primero ha sido Jorge Brioso (2h 04´23”). El equipo ganador de la competición ha sido el Ceballos Eload Racing Team. En e-Bike, el ganador ha sido Victor Azcona, con un tiempo de 2h 10´15”.