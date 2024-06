Núñez afirma que la victoria electoral del PP-CLM “abrió la puerta” al cambio político en la región y avaló las políticas de los gobiernos populares en diputaciones y ayuntamientos

Tras conseguir un 41,46 por ciento de votos en las elecciones europeas

lunes 10 de junio de 2024

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que la victoria electoral del PP-CLM ayer en las elecciones europeas “abrió la puerta” al cambio político en la región y avaló las políticas que están llevando a cabo durante el último año los gobiernos populares en diputaciones y ayuntamientos.



De esta forma lo ha afirmado Núñez en una rueda de prensa en la que ha valorado que el PP en la región ganó de manera “muy amplia” las elecciones europeas, algo por lo que ha agradecido al conjunto de los castellanomanchegos por la confianza que han depositado “de manera tan rotunda” con una victoria amplia.



El líder de los populares en la región ha valorado que la campaña haya sido “territorializada” en cuanto a los temas que se han tratado, ya que han sido, en su mayoría, temas regionales los que se han colado en la agenda política e informativa. Una campaña en la que, según ha detallado, se ha hablado de agricultura, ganadería, agua, infraestructuras, despoblación o sanidad, una visión sectorial y pegada al terreno con la que se ha hablado de los temas que afectan a Castilla-La Mancha “en su día a día”.



Así, Núñez, que ha recordado como el PSOE CLM, en boca de su portavoz regional y eurodiputada, Cristina Maestre, planteaba estas elecciones europeas como un plebiscito, ha perdido el mismo, y los votantes de la región han confirmado que no quieren seguir con políticas socialistas. “Page y el PSOE han perdido el plebiscito”, y los castellanomanchegos han afirmado, con “meridiana rotundidad”, que no avalan las políticas socialistas ni de Page, ni de Sánchez.



El presidente del PP en la región ha recordado que su formación ha ganado las elecciones con un 41,46 por ciento del voto frente al 31,6 por ciento obtenido por el PSOE de Page, es decir, diez puntos más con respecto a los socialistas. El proyecto político que lidera Núñez “ayer ganaba con rotundidad” al proyecto que lidera Page.



Además, con respecto a la convocatoria electoral europea de 2019, el PP-CLM ha crecido en casi 14 puntos, dejándose el PSOE 9 puntos porcentuales de voto. El PP ha cosechado en la región 35.000 votos más, mientras que los socialistas se han dejado hasta 181.000 votos. Núñez también ha informado de que, el resultado del PP-CLM ha sido uno de los seis mejores datos de toda España, siendo la única autonomía de esos mejores resultados en la que no se gobierna.



Paco Núñez ha informado de que el PP-CLM ha ganado en las cinco provincias “con contundencia”, así como en las cinco capitales, además de en Talavera y en localidades importantes como Seseña, Alcázar de San Juan, Tomelloso, Hellín, Alovera, Cabanillas del Campo, La Roda o Illescas, estas dos últimas con senadores del PSOE como alcaldes.



De igual forma, ha afirmado que los castellanomanchegos han avalado la alternativa al socialismo que supone el PP-CLM, que trabaja por la región “con lealtad, ilusión, compromiso, trabajo y propuestas”, que se elevan al parlamento para mejorar la rentabilidad del campo, las infraestructuras, buscar oportunidades para los jóvenes o el acceso a la vivienda, además de mejorar la sanidad, la educación o las políticas sociales.



Núñez ha valorado que los votantes avalasen la gestión de las instituciones gobernadas por los populares, como por ejemplo las diputaciones de Toledo o Ciudad Real, o los alcaldes del PP, que gobiernan para el 63 por ciento de los castellanomanchegos. Precisamente cuando hace un año del inicio de esos gobiernos, Núñez ha valorado que ese trabajo del municipalismo del PP es el que se ha valorado, y ha añadido que es el trabajo que se llevará a cabo en la Junta de Comunidades cuando sea gobernada por el PP-CLM.



Tras afirmar que la mejor de las encuestas que se han conocido en los últimos días ha sido la que reflejaron ayer las urnas, ha insistido en que Castilla-La Mancha ha abandonado la senda del socialismo, marcando un cambio de ciclo. Unas elecciones que han servido, según Núñez, “para decirle a Page que tiene demasiadas promesas sin cumplir y anuncios vacíos tras muchos años gobernando”.