El Ayuntamiento de Guadalajara reafirma su apoyo al Maratón de los Cuentos con 90.000 euros

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos ha firmado con la presidenta del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil, Concha Carlavilla, el convenio de colaboración que apoya este evento y otras actividades entorno a la narración oral en 2024.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 23 de mayo de 2024 , 20:27h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha firmado esta mañana, acompañado por el primer teniente de alcalde y concejal de Cultura, Javier Toquero, el convenio de colaboración con el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil (SLIJ), que ha sido rubricado también por su presidenta, Concha Carlavilla, y que supone un apoyo de 90.000 euros, para organizar el 33 Maratón de los Cuentos y otras actividades entorno a la narración oral en 2024.



“El Maratón de los Cuentos es seña de identidad de la ciudad de Guadalajara y el evento cultural más importante y relevante que cada año sigue sumando prestigio y reconocimiento, también a nivel internacional”, ha destacado la alcaldesa, Ana Guarinos, quien ha recordado que “el Maratón de los Cuentos siempre ha contado con el apoyo firme del Ayuntamiento de Guadalajara, desde su primera edición, siendo la institución que mayor patrocinio aporta, con estos 90.000 euros”.



Guarinos ha destacado que esta actividad es originaria, propia y específica de Guadalajara “pues no existen otras ciudades que estén contando cuentos durante tres días, con toda la ciudadanía implicada, con 48 horas de narración oral ininterrumpida en un entorno excepcional, como es el Palacio del Infantado”.



La alcaldesa agradecía al Seminario de Literatura Infantil y juvenil de Guadalajara “su empeño en hacer de este evento y en saber mantenerlo durante ya más de tres décadas, sumando prestigio y también participación”.



En este contexto Guarinos también agradecía el compromiso que tiene la ciudadanía con el Maratón de Cuentos, “porque en él participa toda la ciudad, ya sea como oyentes o narradores, familias enteras, colegios, asociaciones, niños, jóvenes, adultos y abuelos. El Maratón de los Cuentos es de toda la ciudad y hace ciudad”.



Por último, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha anunciado que este año será ella quien cuente el primer cuento, el viernes 14 de junio a las 17:00, “será mi primer Maratón participando como alcaldesa, pues el año pasado no fue posible por la premura de la toma de posesión”.



El primer teniente alcalde y concejal de Cultura, Javier Toquero, ha destacado el carácter “colaborativo” de este convenio que persigue, “la difusión y el incentivo de la lectura desde la infancia y también, trabajar para que se mantengan viva la tradición de la narración oral”, ha apuntado el edil.



Además, Toquero ha comentado que, “gracias a él se organizan eventos como los Viernes de los Cuentos que acoge el Teatro Moderno, o el día Mundial de la Poesía en el que cada vez participan más centros escolares, y talleres para jóvenes y niños”.



Finalmente, Toquero ha comentado que, “este convenio entronca perfectamente en la línea de colaboración entre entidades culturales y concejalía en la que venimos trabajando”.



La presidenta del Seminario de Literatura, Concha Carlavilla, agradecía las palabras de la alcaldesa, “pues nosotros también decimos que el Maratón de los Cuentos no es nuestro, es de la ciudad, aunque nosotros lo cuidamos y trabajamos muchas horas, al tiempo que señalaba que estamos muy ilusionadas con esta edición, porque ha quedado un programa maravilloso con la música de fondo y como tema que va a servir para la decoración de los escenarios”.



“Aspiramos a tener la posibilidad de poner a Guadalajara como sede europea de las Ciudades de Cuento y seguro que con este apoyo vamos a conseguirlo”, ha concluido Carlavilla.