El Ayuntamiento de Guadalajara pone en marcha una red de calidad del aire con nueve estaciones instaladas en la ciudad

Toda la información recogida por los sensores es transmitida a la aplicación de la empresa que permite conocer la monitorización en tiempo real y consulta de históricos. Algunos de estos datos simplificados serán de acceso público a través de una aplicación

REDACCION

jueves 18 de enero de 2024 , 18:51h

El Ayuntamiento de Guadalajara acaba de poner en marcha su propia red de calidad del aire, con nueve estaciones instaladas, “que va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y permitirá adoptar las decisiones oportunas para mejorar el nivel de calidad del aire de nuestra ciudad”, ha señalado el concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, que hoy presentaba ante los medios estos dispositivos.



Estas nueve estaciones se han distribuido en la Zona de Bajas Emisiones, y en su perímetro, “para tener información constante de los niveles de contaminación, de todo tipo, que puedan darse en la ciudad y evaluar los resultados conseguidos con la limitación del tráfico rodado en determinadas zonas de la ciudad”, ha explicado Alguacil, quien añadía que “el control de la calidad del aire es obligatorio por Ley para municipios de 100.000 habitantes, y como Guadalajara avanza hacia ese horizonte poblacional -ya casi con 90.000 habitantes-, se incluyó la implantación de esta Red de Vigilancia del aire en las líneas de actuación de la EDUSI, cofinanciada al 80% del coste por el FEDER”.



Plazuela de Don Pedro, las Carmelitas, Glorieta de la Aviación, Santo Domingo, CMI Eduardo Guitián, glorieta Víctimas del Terrorismo, glorieta de la Guardia Civil y Cuatro Caminos son las ubicaciones de estas nueve estaciones de calidad del aire.



Poca contaminación en Guadalajara



No obstante, el concejal de Medio Ambiente ha asegurado que, “los resultados registrados por la Estación de la Calle Cifuentes, que pertenece a la Junta y eran los únicos datos que se tenían hasta ahora, no reflejan un problema severo de contaminación del aire en Guadalajara, aunque se dan episodios

estacionales de picos de ozono en verano cuando el aire llega de Madrid y ligeros picos diarios de NOx ligados precisamente al tráfico rodado de vehículos de combustión, un aspecto que se espera mejorar con la instauración de la zona de bajas emisiones”.



Ahora con nueve estaciones, los datos de contaminación no sólo serán más fiables, sino que permitirán evaluar las medidas de la Zona de Bajas Emisiones. Además, una parte simplificada de los datos que recogen estas estaciones de calidad del aire, incluidos algunos datos meteorológicos, van a estar disponibles para la ciudadanía a través de una aplicación informática con enlace en la web municipal en breve.



También cuenta con un sistema de avisos en caso de incidencias en el dispositivo y de alertas sobre la superación de límites de concentración para adoptar las medidas oportunas.



Control del ruido



Además de vigilar la contaminación estas estaciones permitirán un control del ruido, al disponer de un micrófono que recoge los niveles del ruido. “La idea es que con estos datos podamos actualizar en los próximos meses la Ordenanza del ruido de Guadalajara, que está desactualizada y conocer que zonas son las más ruidosas y si se superan los umbrales perjudiciales para la salud”, ha añadido Alguacil.