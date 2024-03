Toquero: “No podemos permitirnos invertir 50.000 euros en FESCIGU con la situación económica en la que Rojo dejó el Ayuntamiento”

Toquero, reclama a la Asociación Cultural Cinefilia que comunique su renuncia a las instalaciones y personal del Teatro Buero Vallejo si no va a celebrar el FESCIGU en el Buero y así liberar el teatro y la Sala Tragaluz para ofrecerlo a la ciudadanía o trabajar en la programación cultural de esas fechas.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 13 de marzo de 2024 , 17:56h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, Javier Toquero, ha pedido a la Asociación Cinefilia que notifique de forma oficial su renuncia a la cesión gratuita del Teatro Buero Vallejo que ya tenía concedida durante los días solicitados y por tanto, “si finalmente no va a hacer uso de ella, lo lógico sería que nos enviase su renuncia para liberar la instalación y poder disponer de ella”, ha señalado Javier Toquero.



El concejal de Cultura ha asegurado que el organizador del FESCIGU ha estado debidamente informado de que en este año no iba a poderse mantener el convenio de colaboración ya que, “no tenemos suficiente crédito en la concejalía de Cultura para poder mantener estos 50.000 euros que recibía esta asociación” y ha recordado que, “en 2021 la Asociación Cinefilia recibía 22.000 € en concepto de subvención nominativa por este consistorio y en el año 2022 esa ayuda se cuatriplicó llegando a recibir cerca de 90.000 €, siendo 50.000 € correspondientes al convenio y el resto por otros trabajos realizados al Ayuntamiento de Guadalajara. Sin embargo, este año no estamos en condiciones de mantener estas subvenciones”.



De esta forma, Toquero ha señalado que la Asociación Cinefilia ha recibido del Ayuntamiento de Guadalajara, “entre los años 2020 y 2023 la cifra de 182.955,95 €”.



El edil de Cultura ha querido dejar claro que se les ha ofrecido no sólo todo el apoyo material y de recursos con los que cuenta el Ayuntamiento de Guadalajara sino también “la posibilidad de presentarse a las subvenciones de concurrencia competitiva que ofrece la concejalía de Cultura a toda asociación cultural de la ciudad”.



Además, el primer teniente alcalde ha salido al paso de las declaraciones de la entidad cultural en nota de prensa sobre los datos ofrecidos en el pleno, asegurando que no están distorsionados.



“Son la suma de todas las horas de los trabajadores del Teatro Buero Vallejo que incluyen: personal técnico, personal de sala, personal de limpieza, etc. Y son datos que hemos sacado del control de horarios del propio teatro durante los días de celebración de la anterior edición del FESCIGU y que suponen 10.207,42 € a los que añadimos la bonificación de la cesión gratuita del Teatro Buero Vallejo (que incluye sala hall, camerinos, sala de exposiciones y la sala Tragaluz) durante los días de festival cuyo coste ascendería a 15.600 €”, ha explicado Toquero.



Un gasto que está estimado, por tanto, en 25.807,42 € por parte de la concejalía de Cultura.



En cualquier caso, Toquero ha deseado mucha suerte al FESCIGU en Azuqueca, donde desea que encuentren suficiente público y atención por parte del consistorio azudense.



Finalmente, el edil de Cultura ha asegurado que, “estamos gestionando de forma responsable el presupuesto de Cultura, tratando de ofrecer las mismas oportunidades para cada una de las asociaciones culturales, siendo conscientes de la situación económica del Ayuntamiento de Guadalajara, pero sin perder de vista el objetivo de democratizar la cultura”.