PP-CLM insta a Page a abandonar las guerras estériles y a ponerse a trabajar por los intereses de nuestros agricultores, ganaderos y sector agropecuario, a través de la Mesa regional del Agua

jueves 23 de mayo de 2024 , 20:19h

El PP-CLM ha acusado al gobierno de Page de “buscar enfrentamiento en vez de soluciones” en relación a la gestión del agua en Castilla-La Mancha, y ha lamentado que en vez de ponerse a trabajar de verdad tras la constitución de la Mesa del Agua, a instancias de Paco Núñez, los socialistas se hayan negado a escuchar a los regantes, ganaderos y representantes del sector agropecuario.



Así lo ha manifestado hoy el diputado Santiago Lucas-Torres en el Pleno de las Cortes, para quien “en esto del agua, prácticamente todo hasta hoy, por parte del Gobierno y del Partido Socialista, ha sido mentira o insulto, o ambas cosas a la vez” y ha recordado que desde aquella famosa frase de Bono en 2008 de ‘José María, te has cargado el Trasvase’ hasta hoy, se han trasvasado 5.424 hm³, de los cuales 1.609 hm³, lo han sido bajo la Presidencia de Page”.



“Los nuevos planes hidrológicos han sido un desastre para nuestra Agricultura y Ganadería, y eso no lo decimos nosotros, sino los propios afectados” ha expresado Santiago Lucas, quien añade que “la planificación hidrológica actual está diseñada para buscar enemigos en lugar de satisfacer nuestras necesidades y además, la actual legislación no garantiza la prioridad de la cuenca cedente, sino a la cuenca receptora, lo que perpetúa una gestión desfavorable para Castilla-La Mancha. La supervivencia del Trasvase Tajo-Segura sigue garantizada, pero no se ha logrado una mejora significativa para nuestra región”.



Santiago Lucas ha reiterado que “el Partido Popular ha demostrado ser el verdadero defensor de los intereses de Castilla-La Mancha en materia de agua; hemos trabajado arduamente para asegurar asignaciones y reservas adecuadas, y hemos incrementado significativamente el mínimo no trasvasable; por contra, el gobierno socialista ha fracasado repetidamente en defender nuestros intereses”.



Asimismo, el diputado del PP-CLM ha pedido “un gobierno que escuche a sus ciudadanos y trabaje por el bien común, si bien y por si fuera poco, en este Presupuesto de 2024, el precio del agua para beber sube por el nuevo impuesto del canon ambiental, y el agua para regar sigue sin llegar por falta de inversiones; en esta frase se resume la acción de gobierno de Page; no realiza las inversiones que debe ejecutar, no exige las que le prometió el Gobierno de España y su reacción ha consistido en hacer pagar a los ciudadanos su falta de coraje y su desidia”.



“El impuesto del agua que vamos a pagar los castellano-manchegos es consecuencia de la nefasta gestión del PSOE y de su afán por recaudar. El próximo mes de enero, beber agua será más caro en Castilla-La Mancha, y a la vez seguiremos sin poder regar y producir, en la medida en que nuestro potencial requiere; seremos más pobres y seguiremos pasando la misma sed, pero a mayor precio. Retiren el impuesto al agua, que aún estamos a tiempo”.



ELIMINAR EL CANON DEL AGUA



De esta forma, Santiago Lucas explicó que “desde el Partido Popular, proponemos eliminar el canon del agua y realizar inversiones que las siete cuencas hidrográficas necesitan para que Castilla-La Mancha avance como otras comunidades vecinas; para ello tenemos la mejor herramienta y no es otra que la Mesa del Agua donde todos estamos representados y tenemos el mismo eje vertebrador”.



“Desde el PP-CLM tenemos claro que el agua tiene prioridades; en primer lugar, el consumo humano; siguiendo por las necesidades industriales y ganaderas; respetando los caudales ecológicos, eso sí, siempre desde el respeto al medio natural tanto como a los sectores agrarios y ganaderos; atendiendo a los compromisos europeos y, eso sí, el agua que se pierde en el mar la deben tener nuestros agricultores y ganaderos sin necesidad de dañar el Medio Ambiente con las desalaciones” ha aseverado Santiago Lucas, quien a su vez ha recordado que Castilla-La Mancha no sólo es el Tajo-Segura, sino que tiene siete cuencas hidrológicas que representan al mayor número de habitantes, empresas y especialmente agricultores y ganaderos olvidados”, al tiempo que ha recordado que nuestra región recibe una cantidad importante de dinero por los trasvases que van a caja única, y que deberían ser empleados en inversiones hidráulicas.



Por todo ello, Santiago Lucas ha exigido a Page, en primer lugar, convocar la mesa del Pacto del Agua; además, que lo presupuestado sea lo que realmente se invierta en infraestructuras hídricas en la región; presionar al Gobierno de España para que invierta en la región y dejemos de ser los penúltimos en en este sentido; que apostemos por un plan nacional de agua; que apoyemos al Grupo Popular Europeo que ha propuesto que los países del Sur de Europa con regiones con problemas de estrés hídrico tengan una dotación de fondos económicos para la construcción de infraestructuras hidráulicas; y en último lugar, que Page abandone la guerra por el agua y se sume a trabajar por lo sectores de CLM a través del Pacto y se dejen ya de poner impuestos a las fuentes de vida y riqueza de nuestra región”.