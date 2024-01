Merino: “El Gobierno de Page ha jugado, traicionado y mentido a los jóvenes agricultores”

Acusa al Gobierno de Page de ser “rácano, roñoso y desastroso” con los jóvenes agricultores, porque les limita al máximo las ayudas, tarda en pagarles y es caótico en la resolución de las convocatorias

jueves 25 de enero de 2024 , 19:39h

La secretaria general del GPP, Lola Merino, ha acusado al Gobierno de Page de jugar, traicionar y mentir a los jóvenes que deseaban incorporarse al mundo agrario.



Así lo ha afirmado durante la sesión plenaria celebrada hoy en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ha señalado que hay dos maneras muy distintas de hacer política agraria: una la del PP, responsable de negociar la PAC del período 2014-2020, y que tenía entre sus objetivos principales la incorporación de jóvenes al campo, con el fin de combatir el alto índice de envejecimiento que sufre el sector agrario.



Para ello, se permitió que los jóvenes percibieran una ayuda complementaria en el primer pilar de la PAC durante cinco años y un “paquete joven” que contenía una serie de medidas de formación, políticas de crédito, servicios de asesoramiento y ayudas de hasta un máximo de setenta mil euros a la primera instalación.



La otra manera de hacer política agraria, según Merino, es la del socialismo, que en Castilla-La Mancha nunca quiso, en ocho años de gobierno de Page, llegar a dar a los jóvenes ese máximo de setenta mil euros.



Un socialismo, ha continuado Merino, que es el responsable de la nueva PAC 2023-2027, “que ha perdido cinco mil millones, que la aprueba sin el consenso de comunidades autónomas y de organizaciones agrarias y en la que la incorporación de jóvenes ya no es una prioridad, ya que cuenta con un presupuesto insuficiente”.



Así mismo, ha señalado que, en esta nueva PACdiseñada por el socialismo, lo más importante son los compromisos climáticos y medioambientales, y ha lamentado que no se den cuenta de que, sin jóvenes agricultores, no habrá quien cuide el medioambiente, “porque los mayores ecologistas son los ganaderos y agricultores”, ha afirmado.



En esta misma línea, ha acusado al Gobierno de Page de ser “rácano, roñoso y desastroso” con los jóvenes agricultores. Rácano porque les ha limitado, en todo lo posible, la ayuda máxima, quitándoles veintidós mil euros, y también en la ayuda básica, quitándoles siete mil euros, en total veintinueve mil euros; roñoso porque tarda hasta cinco años en pagar la totalidad de las ayudas y desastroso por la situación caótica en la resolución de las tres convocatorias que se han dado hasta la fecha.



Apunta que, con la nueva PAC 2023-2027, Page se vuelve a quedar atrás, ya que prometió una nueva convocatoria de cincuenta millones y solo convoca veinticinco, y establece una ayuda máxima de sesenta mil euros cuando hay otras comunidades en las que pagan hasta cien mil euros a cada joven que se incorpora al sector.



“¿Por qué en Andalucía o Castilla y León pagan ayudas de noventa mil y cien mil euros a cada joven que se incorpore y aquí solo sesenta mil, o por qué en Andalucía tienen una convocatoria específica para las mujeres que se incorporen al sector agrario?”



Para la secretaria general del GPP la respuesta está clara, “porque en dichas comunidades tienen gobiernos del Partido Popular que defienden y creen en el campo y en los jóvenes”.



Ha insistido en que Page ha jugado y mentido de manera reincidente a los jóvenes, ya que les prometió una “convocatoria siempre abierta” y en ocho años de gobierno solo ha habido tres convocatorias, y les dijo que serían “la niña bonita” del programa de desarrollo rural y les engañó pagándoles veintidós mil euros menos que en otras comunidades.



Al final de su intervención, ha asegurado que la diferencia entre Page y los jóvenes agricultores es que Page no quiere bajarse del coche oficial, “al que se subió cuando acabó la mili”, y los jóvenes agricultores quieren subirse a un tractor.