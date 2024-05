Fuentenovilla concluye las fiestas patronales más concurridas de la última década

Además, han transcurrido sin un solo incidente, con devoción en los actos religiosos, con brillantez en los taurinos, con intensidad en los deportivos, y con una alta participación en todos ellos.

miércoles 22 de mayo de 2024 , 20:42h

Pocos pueblos tienen la fortuna, como recordaba la alcaldesa de Fuentenovilla, Montserrat Rivas, desde el balcón del Ayuntamiento en la presentación del pregón de hace unos días, “de disfrutar de un mes de mayo festivo tan bonito como Fuentenovilla”.



Y es que desde el mismo día 30 de abril y 1 de mayo, Fuentenovilla ha disfrutado de prácticamente un mes de propuestas festivas, en las que, además, han brillado como hacía años que no sucedía, las tradiciones de la villa alcarreña. “En las fiestas de 2024, ha destacado la grandísima participación y afluencia de fuentenovilleros y visitantes y la ausencia de incidentes, por lo que doy las gracias a todos por su civismo y saber estar”, añade la alcaldesa.



Empezando por la puesta del mayo, a mano, ayudándose los mozos únicamente por dos cabrillas hechas con madera de olmo, como siempre se ha hecho en Fuentenovilla, y de los cánticos a la Virgen y a las mozas, el mes de mayo en la villa alcarreña ha sido brillante.



El siguiente fin de semana, los niños disfrutaron de los hinchables en la Plaza Mayor, a la vera de La Picota, mientras que los mayores lo hicieron con el deporte, aprovechando para ello las magníficas instalaciones, que el Ayuntamiento de Fuentenovilla, “con mucho esfuerzo propio, y poca ayuda ajena”, señala Rivas, ha ido construyendo con el paso de los años. Fue el fin de semana del pádel. Las peñas celebraron un concurrido y disputado campeonato. Y también de la pelota a mano, con los dos tradicionales partidos de exhibición que disputaron pelotaris provenientes del norte de España. En la memoria de todos los fuentenovilleros estuvieron, ese día especialmente, los pelotaris legendarios, que pasearon el nombre de su pueblo, de La Alcarria y de Guadalajara por los mejores frontones de España en los años ochenta.



Después de la repetición del Día de las Peñas, en una exitosa iniciativa que con sólo dos ediciones ya se ha consolidado con cena de peñas y vecinos, juegos populares, y discoteca móvil, llegaba el emotivo pregón, que dio la jugadora de la selección española de balonmano playa, Mónica Cámara. No se olvidó Fuentenovilla de sus mayores. Este año, se homenajeó a un matrimonio: Juan de Lara Cano y Esperanza Rivas Encinas.



A partir de ese momento, se desbordaba la alegría peñista. Y, en una tarde plena de diversión y de jolgorio, bien entendidos, pregonero y autoridades recorrieron las once peñas que ha tenido Fuentenovilla en las fiestas de 2024. Esa noche, la ofrenda floral, multitudinaria, y la pólvora, o fuegos artificiales, elevaron hasta lo alto del cielo alcarreño la alegría de Fuentenovilla.



Las misas y procesiones en honor a los patronos locales, también han resultado brillantes y llenas de fe y solemnidad. Los fuentenovilleros mostraron, en los dos días, 12 y 15 de mayo, que llevan a sus patronos en el corazón. La Banda de Música de Fuentenovilla, como ha hecho a lo largo de todas las fiestas, engalanaba musicalmente el recorrido de ambas procesiones, siempre en horario de tarde, y siempre fieles a las tradiciones locales. Su perfecta extensión ha sido la actuación de las orquestas y discotecas móviles en hermosas y largas noches de mayo, que afortunadamente han transcurrido sin lluvia. El día 15, el párroco local, Hilario Murillo, bendecía los campos, para que este verano fructifiquen en forma de una buena cosecha, que no se ha producido en los últimos años. “El respeto a los actos religiosos y a los patrones de Fuentenovilla: la Virgen del Perpetuo Socorro y San Isidro Labrador, ha sido conmovedor”, señala Jorge del Moral, concejal de Festejos.



El último fin de semana, el taurino, ha dado buena muestra de la afición al toro en las calles y en la plaza que hay en La Alcarria, y concretamente, en Fuentenovilla. Los festejos previstos transcurrieron con brillantez y sin incidentes. Los dos toros de Castillejo de Huebra, el toro de La Victoria, las tres vacas de Guerrero y Carpintero, y la vaca de la casa navarra de Ustarroz, donada al Ayuntamiento para el festejo por parte de la Asociación Taurina de Fuentenovilla, han dado el juego esperado tanto en el ruedo, a aficionados y recortadores, como en las calles. Todas las reses fueron seleccionadas por el pueblo de Fuentenovilla en las diferentes ganaderías.



Como conclusión de las fiestas, el gobierno municipal destaca y agradece la colaboración de todos aquellos voluntarios que llevan a cabo las tareas de preparación, antes de la celebración de los festejos, y su labor mientras iban sucediendo. “En muchas ocasiones, los voluntarios no pueden disfrutar de las fiestas del pueblo. Son personas que las sienten tanto o más que el resto, y, aun así, ceden su tiempo y su esfuerzo puesto que saben que deben permanecer alerta ante cualquier situación. Por lo que nos dan, y por lo que se quitan, nuestro agradecimiento es doble”, afirma Jorge del Moral, que lo hace extensivo también a los trabajadores municipales “por el mantenimiento del pueblo durante los días de celebración”. Al día siguiente, todo permanecía como si nada hubiera pasado.



Igualmente, también ha destacado este año la gran presencia institucional, con autoridades locales, provinciales, regionales y nacionales en prácticamente todos los momentos de la fiesta.



Para finalizar sus conclusiones, el concejal de Festejos espera que las fiestas de 2024 “hayan sido del agrado de todos” y pide a los fuentenovilleros que en los próximos días y meses, “me trasladen sus impresiones, para empezar a trabajar ya en las de 2025, mejorando incluso las de este año”.