España es el mayor consumidor de prostitución en Europa y el tercero en el mundo

miércoles 22 de mayo de 2024 , 20:36h

España, ahora mismo, es país que sitúa en primer lugar como consumidor de prostitución en Europa, y el tercero en todo el mundo, moviendo cinco millones de euros cada día, el 0,35% de PIB, con este negocio demandado cada vez por hombres más jóvenes a costa de mujeres, en la gran mayoría de los casos, explotadas.



Además, 3 de cada 10 hombres asegura haber pagado a una mujer a cambio de sexo, y de esos 3, uno de ellos lo hace de manera ocasional, mientras que los otros dos lo recurren a la prostitución habitualmente.



Por edades, los mayores de 65 son los que más prostitución consumen, algo más del 30%. Por encima del 20%, entre los 35 y 64 años.



Si desgranamos los datos por regiones, donde más prostitución se demanda es en Madrid y en Barcelona, además de la loza del Levante en Valencia y en Alicante.



Los expertos aseguran que la llegada de los teléfonos inteligentes ha aumentado esa demanda de sexo a cambio de dinero, que por un lado ha facilitado la búsqueda de mujeres a través de aplicaciones y que, por otro, las convierte en una especie de “ganado”, donde se las puntúa y se hacen comentarios sobre ellas.



Pero lo más preocupante son aquellas mujeres en nuestro país que son prostituidas a la fuerza y que suponen el 80% de los casos en prostíbulos como los que los vecinos de Puente de Vallecas denuncian habitualmente.



Contra esta propuesta de abolición se encuentran plataformas como ‘Stop Abolición’ que se posicionan en contra de la propuesta de los socialistas, tal y como ha manifestado en 120 Minutos su portavoz Gema Cerecedo: “Nosotras trabajamos en locales y nos van a obligar a estar incluso más indefensas y en situaciones más precarias”.



Gema defiende también que la abolición perjudicaría también a personas mayores “que se sacan un dinero alquilando habitaciones por horas”.



“Yo llevo ejerciendo 22 años, tengo 45, vengo de la Sanidad, soy fisioterapeuta, y me metí en este trabajo porque yo, como tantos españoles, tenemos que trabajar miles de horas para llegar a final de mes y tengo dos hijas que no veía y gracias a este trabajo estoy dada de alta como autónoma”, nos ha contado Gema que niega, además, que haya tantas mujeres que trabajen en la prostitución a la fuerza: “Aquí no hay mafia, la que trabaja lo hace porque quiere”.