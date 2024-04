VOX exigirá en el próximo pleno de las Cortes la suspensión del acuerdo agrícola entre Marruecos y la Unión Europea por su perjuicio para el campo

David Moreno: “Defenderemos esta iniciativa con el objetivo de frenar la alarmante situación en la que se encuentra el sector primario por culpa de la competencia desleal desde hace años”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 22 de abril de 2024 , 13:29h

El Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha llevará al próximo pleno una Proposición No de Ley para exigir la suspensión inmediata del «Acuerdo agrícola entre Marruecos y la Unión Europea», debido al enorme perjuicio económico que dicho acuerdo causa a la producción agroalimentaria española y de Castilla-La Mancha.



“La situación de nuestro sector primario es extrema. Se está primando que los productos de Marruecos crucen nuestras fronteras y ocupen los supermercados cuando la mayor parte de ellos se tratan con productos fitosanitarios prohibidos en Europa y que afectan gravemente a la salud del consumidor”, asegura David Moreno, presidente de VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha.



Con esta iniciativa VOX pretende denunciar la competencia desleal que sufre el campo de Castilla-La Mancha desde hace más de una década con la entrada en vigor del acuerdo agrícola con Marruecos. Además, Moreno ha denunciado que este problema no es nuevo, ya que en 2014 el Comité Económico y Social Europeo emitió un dictamen sobre lo perjuicios de este acuerdo, que tanto PP como PSOE han continuado desde entonces.



David Moreno afirma, además, que la situación “afecta también al relevo generacional”, ya que cada vez menos jóvenes quieren dedicarse a la agricultura porque “ven que no es rentable, que sus padres se endeudan cada vez más y que además el gobierno no toma medidas para que puedan seguir ejerciendo esta profesión”.



Por último, el portavoz del grupo, Iván Sánchez, formulará una pregunta oral al gobierno regional de García-Page sobre la seguridad hoy en los pueblos, barrios y comarcas de Castilla-La Mancha.