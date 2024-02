VOX solicita a Page que priorice la compra de productos castellanomanchegos en los centros que dependan del gobierno regional

David Moreno: “Es una medida justa que supondría una ayuda muy importante a nuestro sector hortofrutícola ”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 13 de febrero de 2024 , 12:17h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Grupo Parlamentario de VOX en las Cortes de Castilla-la Mancha, ha presentado una serie de medidas para ayudar al sector agrario castellanomanchego. Entre otras, propuestas está la de promover la compra de productos de la región en aquellos centros dependientes del gobierno regional como centros educativos, residencias, hospitales, prisiones o comedores sociales. También fomentar la Marca España de los productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha e incentivar fiscalmente a las empresas que compren productos agrícolas nacionales como los de origen Castilla-La Mancha.



El Presidente VOX de Castilla-La Mancha, David Moreno ha explicado que “son unas propuestas que todos los grupos en las Cortes tienen la obligación de apoyar, ya que son muy sencillas de llevar a cabo, y supondrían una ayuda muy importante para los agricultores que lo están pasando muy mal”.



David Moreno ha insistido en que las medidas que VOX está poniendo encima de la mesa supondrían una gran ayuda para el sector primario español y castellanomanchego en particular, en unos momentos en los que el campo ya no puede soportar más las medidas restrictivas ecologistas que impone la Agenda 2030 y que están ahogando económicamente a los agricultores.



El Presidente de VOX ha dejado claro que sería incomprensible que el PSOE o el PP no apoyases estas medidas, ya que benefician tanto a los productores de Castilla-La Mancha como a los consumidores, quienes se garantizan injerir alimentos de primera calidad. “Estas medidas no dependen ni de Bruselas ni del Gobierno Central, solo dependen del Gobierno de Page, y lo que los agricultores necesitan son hechos y no más palabras ni declaraciones bonitas por televisión de políticos”.