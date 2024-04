El Ayuntamiento de Guadalajara apremia al Gobierno de Castilla-La Mancha a alcanzar un acuerdo para la rehabilitación del Fuerte “y hacer un gran espacio cultural donde quepa todo”

El segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, y el tercer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Santiago López, reclaman una alternativa al borrador de convenio inicial ajustada a la legalidad, tras más de un mes de inacción por parte del Gobierno de Emiliano García-Page.

jueves 18 de abril de 2024 , 20:04h

“La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, está dispuesta a reunirse con el delegado de la Junta, José Luis Escudero, y con quien sea necesario, mañana mismo, si a continuación se celebran las reuniones técnicas y jurídicas que sean necesarias para dar una solución al Fuerte de San Francisco y plantear una alternativa rigurosa y legal para su rehabilitación y para que en él tengan cabida proyectos culturales”.



Así de contundente se ha manifestado esta mañana el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, dando cuenta, junto al tercer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Santiago López, de la situación actual, más de un mes después de la última reunión celebrada con los responsables del gobierno de García-Page, que se produjo el 14 de marzo, “sin que desde entonces, hace más de un mes, hayamos tenido ningún tipo de respuesta ni propuesta por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”.



Esteban, ha recordado que al delegado de la Junta se le facilitó, en esa última reunión, el informe jurídico municipal que concluía que el borrador de convenio propuesto por el gobierno regional en relación con el Fuerte de San Francisco y la Ciudad del Cine, no se ajustaba a derecho.



“El compromiso del delegado de la Junta fue plantear una alternativa a ese informe y a esa propuesta de convenio, una alternativa que fuera legal, pero desde entonces solo ha habido inacción”, ha asegurado el concejal de Hacienda, “y mientras tanto el Fuerte de San Francisco se hunde, porque después de 20 años de incumplimientos está en un estado ruinoso, pese a que el Gobierno de Castilla-La Mancha está obligado, por convenio y por sentencia judicial firme, a la rehabilitación.”



“El Fuerte de San Francisco se hunde y, además, la inacción de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha incrementa el riesgo de perder cerca de 8 millones de euros de fondos europeos, ya que es la administración beneficiaria de estos fondos, esto es el Gobierno de Castilla-La Mancha, quien tiene la obligación de plantear una propuesta que sea compatible con las obligaciones vigentes”, ha señalado.



“El Ayuntamiento de Guadalajara lo tiene claro: Sí al Fuerte de San Francisco y Sí a la Ciudad del Cine. No renunciamos a nada. No renunciamos a la ciudad del cine, ni a que en el Fuerte de San Francisco haya un gran espacio cultural en el que convivan la biblioteca y las escuelas municipales, para disfrute de

los ciudadanos de Guadalajara y cuantos espacios culturales se acuerden en esa obligada ejecución de la rehabilitación del Fuerte de San Francisco”, ha aseverado Esteban, reiterando “estamos a favor de todo eso y lo que estamos esperando es una propuesta seria, rigurosa, conforme a la Ley y ajustada a derecho”.



Esteban ha recordado que por parte del Ayuntamiento de Guadalajara ha habido una continua voluntad de diálogo, y que la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, se ha reunido en los últimos meses, con responsables del Gobierno regional en todas las instancias; con los representantes de diferentes colectivos de la cultura, tanto con quienes son reacios al proyecto de la ciudad del cine, como con quienes han firmado un documento a favor. “Reuniones, tras las cuales, se impone el sentido común, pues después de escuchar a todo el mundo se concluye que quienes están totalmente alejados de la realidad son los responsables del gobierno regional, ya que todos hemos llegado a la conclusión de que es compatible un gran espacio cultural en el Fuerte de San Francisco para disfrute de los guadalajareños, con que se puedan seguir usando espacios emblemáticos del mismo para rodajes”.



“Estamos a favor de todo, no estamos en contra de nada. Lo que queremos ya, es un acuerdo que facilite que la Junta de Comunidades cumpla con la obligada rehabilitación de El Fuerte de San Francisco, y eso es lo que estamos esperando de la Junta”, ha concluido Esteban.



Por su parte el concejal de Infraestructuras y tercer teniente de alcalde, Santiago López, ha dejado de manifiesto que la posición del Ayuntamiento de Guadalajara y del Equipo de Gobierno ha sido siempre la misma, “decimos sí al Fuerte de San Francisco, sí a su rehabilitación conforme a la sentencia que existe y que obliga a la Junta a asumirla, y sí al disfrute por parte de todos los ciudadanos de este espacio”.



“La mano de la alcaldesa de Guadalajara está y siempre ha estado tendida en este asunto. No vamos a rechazar ningún proyecto, pero si vamos a defender siempre el derecho de los ciudadanos de Guadalajara sobre el Fuerte de San Francisco, y las obligaciones que tiene el Gobierno Regional de proceder a su inmediata y total rehabilitación”.