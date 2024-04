Nipace incorpora un nuevo sistema de comunicación gracias a la donación de la familia de Sakura

Los padres de la pequeña Sakura, que falleció hace unos meses, han donado varios objetos a Nipace para que los usen más niños y niñas con parálisis cerebral

jueves 18 de abril de 2024 , 20:08h

Hace unos meses, Iván y Rosa perdieron a su pequeña Sakura, que era usuaria de Nipace. La niña falleció, pero sus padres han querido seguir ayudando a niños y niñas como su hija. Por ello han donado ayudas ortopédicas, como un bipedestador, a Fundación Nipace, para que otros niños puedan beneficiarse de estos aparatos. Así lo han hecho también con el dispositivo Oskol de Irisbond, un aparato que permitió a Sakura expresar si le dolía algo, si quería algo o si estaba contenta, algo que no podía hacer mediante comunicación oral, ya que no tenía esa habilidad comunicativa.



El dispositivo Oskol de Irisbond aplica la Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) y el Eyetracking a un sistema de comunicación completo que ofrece comunicación para aquellas personas que no tienen lenguaje oral, ya sea de manera temporal o permanente. Se trata de un dispositivo móvil que puede adaptarse a cualquier superficie y acompañar al paciente allá donde vaya. Según explica Antonio, formador de la marca “el dispositivo es la boca del paciente y debe ir siempre junto a él, facilitando su comunicación. Está pensado para todas las edades, si una persona respira puede utilizarlo”. Para la configuración de este dispositivo es necesaria una formación específica y la puesta en marcha por parte de un especialista.



En el caso de Fundación Nipace, esta tableta de CAA se incorpora al servicio de Logopedia especializada en Comunicación, ampliando y modernizando los dispositivos con los que trabajan las habilidades comunicativas de los pacientes. El trabajo del terapeuta comunicacional consiste en que el camino a la comunicación total de paciente sea mucho más rápida y afecte lo mínimo posible al día a día delusuario. Toño Riofrío Gismera, responsable del servicio de Logopedia y Comunicación en Nipace , valora la incorporación del sistema Oskol de Irisbond: “este dispositivo se basa en una tecnología que llevamos utilizando muchos años en Nipace y a partir de ahora será la piedra angular de nuestro trabajo en comunicación, enriqueciendo los sistemas existentes. Su punto fuerte es la posibilidad de que el paciente pueda llevarlo a todas partes”. Lo más importante, resalta el terapeuta, es “concienciar a la familia para que lo usen en todas las situaciones cotidianas, lo que conlleva mejores resultados”.



Este tipo de dispositivos de CAA están financiados por el SESCAM, por lo que son accesibles a cualquier familia con dificultades de comunicación en Castilla La Mancha.



Para el presidente de Fundación Nipace, recibir esta donación por parte de una familia que atraviesa un momento difícil es algo muy especial, por lo que Ramón Rebollo agradece este gesto de Iván y Rosa: “tienen un corazón muy grande, estamos muy agradecidos por esta donación”.