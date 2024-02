Guadalajara implanta un proyecto innovador de reciclaje con un sistema de incentivos por envase pionero en España

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, verificaba esta misma mañana el fácil funcionamiento de estos nuevos “contenedores inteligentes” que recompense a los ciudadanos por reciclar correctamente sus envases (botellas de plástico, latas, bricks y envases de vidrio).

miércoles 28 de febrero de 2024 , 16:36h

El Ayuntamiento de Guadalajara da un importante paso hacia la sostenibilidad, con el inicio de la instalación de un novedoso sistema en los más de 400 contenedores de recogida selectiva del municipio, que permite recompensar al ciudadano que recicla bien.



La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha verificado esta mañana los dos primeros “contenedores inteligentes” de este proyecto pionero en España, cuya implantación que no tiene ningún coste para el Ayuntamiento, pues llega de la mano de un proyecto europeo LIFE desarrollado por Valoriza Servicios Medioambientales y Candam Technologies.



“La finalidad de este dispositivo, que es de muy fácil uso, es incentivar el reciclaje en la ciudad de Guadalajara para hacer una ciudad mucho más sostenible y mucho más saludable. También e mejorar las ratios de reciclaje, que en Guadalajara están por debajo de la media nacional, para alcanzar el 15% con este sistema de incentivos”, ha explicado la alcaldesa, quien, tras probar personalmente el novedoso sistema, comparecía ante los medios acompañada de los concejales de Servicios y Comercio, David García y Víctor Morejón, el director de Candam, Carlos del Corte y el responsable de Valoriza, David Redondo.



“Esta campaña tiene un eslogan que es recicla y gana y de esta manera ganamos todos”, ha señalado la alcaldesa, explicando que en el sistema de recompensa se implica también al comercio local y que su funcionamiento es sencillo a través de una aplicación a descargar en el móvil totalmente gratuita, o con una tarjeta para quienes no tengan smartphones.



El director de Candam Tech ha explicado que este nuevo modelo de reciclaje es posible gracias a “Recysmart”, el anillo inteligente diseñado por esta empresa, adaptable a cualquier tipo de contenedor de residuos.



“Se trata un dispositivo IoT (internet of things) con tecnología patentada, capaz de identificar al usuario y, mediante una serie de sensores acústicos alimentados por un algoritmo de inteligencia artificial, caracterizar en tiempo real los envases que se depositan en el contenedor”, ha detallado Carlos del Corte.



Los ciudadanos que reciclen correctamente sus envases a través del dispositivo recibirán en una cuenta virtual Puntos de Reciclaje, que se podrán canjear por descuentos en el comercio local Guadalajara. Conseguir puntos es sencillo, 1 envase = 1 punto.



“Siguiendo el principio ambiental de quien contamine, paga, la idea a implantar es que, si tú estás haciendo bien el reciclaje, tengas una recompensa”, ha destacado del Corte.



Impulso de la Economía Circular



Desde el Ayuntamiento de Guadalajara, se ha querido impulsar activamente este proyecto, involucrando a varias concejalías con un objetivo común, la mejora de la sostenibilidad del municipio y la apuesta por un modelo de desarrollo económico circular.



En esta primera fase, para fomentar la participación de los comercios, desde el Ayuntamiento de Guadalajara se ha lanzado una serie de bonos para premiar a los primeros 50 establecimientos que se sumen a la iniciativa, así como a aquellos que ofrezcan mayores descuentos en la plataforma.



“La semana que viene educadores ambientales comenzarán a visitar cada uno de los establecimientos de Guadalajara, para invitarles a participar”, explicaba el director de Candam.



Además, a lo largo del proyecto, se llevarán a cabo diversos campañas, concursos y competiciones de reciclaje entre distintos colectivos del municipio, para motivar la participación ciudadana.



Alineado con los objetivos europeos



Los objetivos de reutilización y reciclaje (55% para 2025) son cada vez más exigentes y este tipo de tecnologías son una palanca esencial para poder alcanzar las ratios de reciclaje marcados por Europa.



La implantación de Recysmart en los contenedores de recogida selectiva, que está prevista que culmine en un mes, ayudará al municipio a cumplir con el nuevo marco legislativo en materia de residuos, mejorando la eficiencia de la recogida, aumentando la recogida selectiva, reduciendo el flujo de impropios de recogida separada y la cantidad de toneladas que se depositan en el vertedero.