Núñez pregunta a Page si va a seguir poniendo los votos del PSOE-CLM en el Congreso a disposición de Sánchez para pactar con Bildu

Cayetana Álvarez de Toledo lamenta la flacidez cómplice de Page con Sánchez y afirma que, aunque algunos aún se preguntan si Page hará algo para frenar a Sánchez, la respuesta es que hará lo que hasta ahora, no merecer la confianza de su tierra

jueves 18 de abril de 2024 , 13:55h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha preguntado a Page este jueves si va a seguir poniendo los votos del PSOE-CLM en el Congreso a disposición de Sánchez para pactar con Bildu.



De esta forma se ha expresado Núñez durante su comparecencia ante los medios en Cuenca, en la que ha estado acompañado por las diputadas nacionales del PP, Cayetana Álvarez de Toledo y Beatriz Jiménez, así como por el presidente provincial del PP de Cuenca, Benjamín Prieto.



Desde Cuenca, Núñez ha lanzado la pregunta antes citada a Page, centrando el discurso en diputados de la máxima confianza como el secretario de Organización socialista en la región, Sergio Gutiérrez, uno de los que ha votado sistemáticamente con Sánchez en sus pactos con Bildu. En este punto, el presidente de los populares en la región ha recordado como el candidato de Bildu a las elecciones vascas se ha negado a calificar a ETA como banda terrorista, una banda con cientos de asesinatos y miles de víctimas en su terrible historia.



“Con esa gente que se niega a llamar terrorismo a lo que lo es, es con la que pacta el PSOE, Sánchez, y los socialistas de Castilla-La Mancha”, ha afirmado Núñez, que ha indicado como los diputados socialistas de la región en el Congreso han votado junto a Bildu en decisiones relevantes como la investidura de Sánchez o la Ley de Amnistía.



Es por esto que Paco Núñez ha insistido en consultar a Page si va a seguir poniendo los votos del PSOE-CLM a disposición de Sánchez para que siga pactando con Bildu; ha preguntado si Sergio Gutiérrez, mano derecha de Page, va a seguir votando a favor de los acuerdos con Bildu, y ha afirmado que “no vamos a tolerar” que el PSOE-CLM quiera convertir a los castellanomanchegos en cómplices de los acuerdos con aquellos que se niegan a llamar a los terroristas por su nombre.



Y es que, según el presidente de los populares en la región, “Page da titulares y se quiere levantar como figura antisanchista, pero a la hora de la verdad vota siempre con Sánchez”, ya que todas las veces el líder del PSOE en la región ha contado con el apoyo de los socialistas castellanomanchegos. Núñez ha tildado de “muy interesante” que los vecinos de la región sepan si Page va a seguir haciendo eso con sus votos.



“Las palabras pierden credibilidad cuando no se acompañan de votos”, ha dicho Núñez, que ha concluido lamentando que Page “proteja” a Sánchez con los votos de sus diputados en el Congreso, esperando que el presidente de la Junta responda al conjunto de los castellanomanchegos si va a seguir en esa línea de muchas palabras, pero nulas acciones.



Álvarez de Toledo lamenta la flacidez cómplice de Page con Sánchez



Por su parte, la diputada nacional del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha reiterado la pregunta de Núñez a Page sobre los pactos de Sánchez con Bildu, lamentando que la respuesta parece bien clara, y es que Page seguirá apoyando a Sánchez con su voto en el Congreso.



Álvarez de Toledo ha lamentado que Page sea un hombre con “ni una mala palabra ni una buena acción”, y que cuenta con una “flacidez cómplice” con Sánchez, que en los últimos años ha pactado con quienes no condenan los asesinatos de españoles y han provocado un golpe de Estado.



“Yo del señor Page no espero nada”, ha afirmado la diputada popular, “sé que algunos aún se lo preguntan”, sobre si Page hará algo para frenar a Sánchez, “pero creo que hará lo que, hasta ahora, no merecer la confianza de los castellanomanchegos ni de los españoles”, ha aseverado.