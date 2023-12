El PP advierte que las inversiones que se tenían que hacer en Castilla La Mancha no se van a hacer “porque ese dinero se va para pagar la deuda de los catalanes”

martes 19 de diciembre de 2023

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha advertido que las inversiones que se tenían que hacer en Castilla-La Mancha no se van a hacer, “porque ese dinero se va para pagar la deuda de los catalanes”.



Así lo ha señalado durante una reunión con el alcalde de Quintanar de la Orden, Pablo Nieto, donde Agudo ha remarcado que “todos los socialistas” han permitido que se vaya el dinero a Cataluña.



La entrega de Page a Sánchez, según Carolina Agudo, conlleva que las inversiones que reclaman los municipios de Castilla-La Mancha como Quintanar de la Orden no se lleven a cabo porque ese dinero que tendría que ir destinado a diferentes infraestructuras, “se lo van a llevar sus socios independentistas de Cataluña”.



“Que Page se haya echado en brazos de Pedro Sánchez supone un castigo a municipios como Quintanar de la Orden que un año más, va a ver como las inversiones tan necesarias que reclaman como: la rehabilitación de la plaza de toros, la financiación total del 50% de la depuradora a la que tienen que hacer frente los vecinos o la piscina cubierta, no se van a poder llevar a cabo”, ha subrayado, ya que estas inversiones no se recogen en los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para el año 2024.



La portavoz parlamentaria ha reiterado que los presupuestos que Page ha presentado para Castilla-La Mancha “no valen” porque no recogen la inversión necesaria para la región y “no valen” porque los castellanomanchegos “vamos a tener que pagar esa condonación de la deuda a Cataluña que ha pactado Sánchez con los independentistas.



Un pacto en el que la dirigente popular ha acusado a García-Page de ser “cómplice directo” por ordenar a los diputados socialistas castellanomanchegos, “votar a favor de una investidura que conlleva que Castilla-La Mancha se convierta en una región de segunda”.



Entre las enmiendas presentadas por el GPP para el municipio de Quintanar de la Orden se recogen inversiones como una partida presupuestaria de 1,5 millones de euros para la conexión desde el polígono industrial de Quintanar de la Orden hasta la N-301; 2 millones de euros para la remodelación de la Plaza de Toros de Quintanar de la Orden en un espacio multiusos; o una inversión de 560.000€ para la piscina cubierta, además de la financiación de la construcción de la depuradora.



En lo que se refiere a la conexión del polígono industrial, el alcalde de Quintanar de la Orden, Pablo Nieto, ha asegurado que “los camiones tienen verdaderas dificultades para dirigirse hacia Madrid, ya que tienen que bajar hasta el pueblo y por eso reivindicamos esa conexión, también el asfaltado del camino Mesa Ortiz que conecta Quintanar de la Orden con el polígono industrial. Un camino muy transitado ya que es utilizado por la gran mayoría de los trabajadores de las fábricas”.



Asimismo, Nieto ha pedido a la Junta la regionalización de la piscina cubierta puesto que da servicio no solamente a una provincia, sino que también es usada por vecinos de Cuenca, “la piscina la usan todos los municipios limítrofes con la comarca de Quintanar”. Desde el Ayuntamiento han aseverado que la deuda que tienen actualmente con la concesionaria anterior es de casi 600.000€ y “no tienen capacidad financiera para abordar ese tipo de deuda”.



Pablo Nieto ha afirmado que la inversión de 2 millones de euros para la remodelación de la Plaza de Toros es más que necesaria “puesto que es un edificio de 1879 y se encuentra bastante deteriorado”, por eso espera que, en el próximo Pleno del miércoles, la Junta apruebe “estas inversiones tan necesarias para el municipio”, ha concluido.