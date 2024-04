Vox exige ayudas para la agricultura ecológica y una mejora de las carreteras de Castilla La Mancha

El portavoz de VOX en las Cortes exige al gobierno de García-Page una convocatoria extraordinaria de ayudas

lunes 15 de abril de 2024 , 18:10h

El portavoz de VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez ha exigido al presidente regional Emiliano García-Page que “no deje en la estacada a las cinco mil familias que se dedican a la agricultura ecológica y que ven como las ayudas no llegan para continuar con sus explotaciones tras más de 20 años en este sector”



Sánchez ha destacado que el hecho de solicitar a Europa un cambio en la tarificación de la agricultura ecológica al primer pilar de ayudas no soluciona la situación actual en la que se encuentra el sector. “¿Tienen que esperar las familias hasta 2025 para recibir los 25 millones de euros que faltan? Esto no puede sostenerse, por lo que exigimos a García-Page una convocatoria extraordinaria de ayudas que sean realmente efectivas para paliar la dramática situación en la que se encuentran nuestros agricultores”



Por otro lado, el portavoz del grupo ha querido reiterar el mal estado de las carreteras de la región, especialmente las secundarias, donde este fin de semana han perdido la vida dos personas. “Instamos al gobierno regional a que invierta más dinero en mejorar las carreteras de Castilla-La Mancha. Los accidentes que ocurren se deben entre otros factores al mal estado de muchas de ellas”



De la misma forma ha hecho hincapié en otro de los accidentes ocurridos este fin de semana, donde un motorista ha fallecido tras un choque con un animal que apareció en plena carretera. Así, Sánchez ha destacado que es el segundo accidente que ocurre de forma similar en menos de un mes en Guadalajara “La caza es un sistema eficaz para controlar la población de animales y de esta forma, evitar que haya más movimiento y, por lo tanto, menos accidentes como este”



Por último, el portavoz de VOX ha denunciado la agresión que sufrieron dos diputados nacionales y cuatro diputados regionales de VOX en el mitin electoral de Guecho (Vizcaya) en el seno de la campaña electoral regional.