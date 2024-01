David Moreno: “Le pido a Page que deje de criticar la ley de amnistía mientras ordena a sus diputados que voten a favor de ella en el Congreso”

El presidente de VOX acusa a Page de blanquear al PSOE y de ser cómplice de Pedro Sánchez

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 31 de enero de 2024 , 13:07h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente de VOX en las Cortes de Castilla-la Mancha, David Moreno, ha vuelto a criticar de manera contundente a los ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha que ayer votaron a favor de la ley de amnistía. “Lo de ayer fue una humillación más a los ciudadanos de Castilla-La Mancha por parte de los diputados de Page, y ya van unas cuantas en lo que llevamos de legislatura”



El Presidente de VOX en Castilla-La Mancha ha pedido al presidente de la región que deje de hacer declaraciones en contra de la ley de amnistía, y que no escenifique un falso rechazo a la misma mientras sus ocho diputados volvieron a votar que sí. “Page quiere optar a los premios Goya, pero sus falsas actuaciones en contra de la ley de amnistía ya no se las cree nadie”.



David Moreno ha afirmado que lo que ocurrió ayer en el Congreso tendrá continuidad en unas semanas y los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha volverán a votar a favor de una ley que será todavía peor con más concesiones a los separatistas. “Los diputados socialistas volverán a votar sí a la ley de amnistía mientras Page reniega públicamente de ella, y ese fariseísmo es algo que no podemos tolerar”



Por otro lado David Moreno ha confirmado que el Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla se va a adherir al manifiesto que ayer firmó el Partido Popular en defensa de la Constitución y del Estado de Derecho.



A pesar de ello, el Presidente de VOX ha criticado la falta de contundencia del Partido Popular con Sánchez. “No es coherente que el PP se manifieste en contra de la amnistía los domingos y los lunes pacten con el PSOE el reparto de los miembros de la Mesa del Congreso y las presidencias de las Comisiones”.