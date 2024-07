Iván Sánchez, recalca que "el gobierno regional no hizo nada por proteger a la víctima a pesar de que estaba dentro del programa VioGen, tras diez años de maltrato y varias órdenes de alejamiento"

martes 02 de julio de 2024

El portavoz parlamentario, Iván Sánchez, ha vuelto a condenar el crimen de Las Pedroñeras y ha denunciado que el sistema diseñado por el PSOE no es capaz de proteger a las mujeres y a sus hijos frente a los maltratadores.



En este sentido, el portavoz del Grupo Parlamentario en las Cortes de Castilla-La Mancha ha aludido al presidente socialista Emiliano García-Page señalando que “quienes pertenecen a un partido político que ha soltado a asesinos de mujeres y sacado de la cárcel a violadores y maltratadores no pueden dar lecciones”.



En este contexto, Iván Sánchez ha subrayado que las políticas socialistas de género no han sido capaces de proteger a una mujer y sus dos hijos durante diez años de maltrato continuado por parte de su agresor. “El sistema no funciona y ellos son culpables de la ineficacia de todo el aparato político e institucional”, ha recalcado.



El portavoz del Grupo Parlamentario VOX ha recordado que "el PSOE no puede hablar de dar apoyo a criminales, porque es el partido que saca de la cárcel a condenados por todo tipo de delitos". En este sentido, ha subrayado que "la Ley del 'solo sí es sí' ha beneficiado a más de un millar de agresores sexuales y ha puesto en la calle a más de un centenar de violadores y maltratadores", criticando así la mala gestión del PSOE.



Sánchez ha señalado que "la ejemplaridad que el PSOE exige a VOX debería aplicarse en primer lugar a sus propias políticas progresistas. "El gobierno que preside Emiliano García-Page no ha sido capaz de proteger a Amal y a sus hijos tras más de diez años de maltrato, varias órdenes de alejamiento y estar dentro del sistema VioGen". “Nadie hizo nada. Debería haber dimisiones”, ha sentenciado Sánchez.



El portavoz de VOX ha reafirmado el compromiso de su partido con la defensa de las mujeres y los niños. Sólo VOX pide cadena perpetua para los peores criminales, asesinos y violadores de mujeres y la expulsión de los delincuentes que no sean españoles.