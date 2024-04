Agudo lamenta que Page se dedique a “saquear” a los ciudadanos con un nuevo impuestazo como es el canon del agua con la complicidad de los alcaldes del PSOE

Afirma que se trata del mayor robo cometido por el PSOE en la región, que está contando con cómplices necesarios, como en el caso de Cuenca con Darío Dolz

viernes 12 de abril de 2024 , 19:52h

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha lamentado este viernes que el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, se dedique a “saquear” a los ciudadanos con un nuevo impuestazo como es el canon del agua, contando con la complicidad de los alcaldes del PSOE.



De esta forma se ha pronunciado la secretaria general de los populares durante una rueda de prensa en Cuenca, donde ha estado acompañada por el portavoz municipal del PP, Álvaro Barambio, así como por el diputado autonómico por Cuenca, José Antonio Martín Buro. Allí Agudo ha manifestado de nuevo el rechazo del PP al nuevo impuestazo al agua que Page impone a los conquenses y castellanomanchegos, que se lleva a cabo por capricho y que se unirá a la galopante subida de precios en la región, la más inflacionista del país.



Así, Agudo ha indicado que este nuevo impuesto va dirigido a los bolsillos de los vecinos de la región, y se une a la dejadez del gobierno socialista que, en lugar de estar ocupado en las preocupaciones de su gente, está ocupado en saquear a los ciudadanos, y en vez de aliviar la situación económica de las familias impone un nuevo impuesto al agua.



La portavoz parlamentaria del GPP ha calificado como el “mayor robo” del PSOE en los últimos años este impuesto, un robo de Page que, en el caso de Cuenca cuenta con un colaborador necesario como ha sido el alcalde, Darío Dolz, que votó en contra de la moción presentada por el grupo municipal del PP en el ayuntamiento. Es por eso que Agudo ha mostrado su sorpresa ante la decisión del alcalde, que primó la fidelidad a Page por encima de los intereses de los conquenses.



Carolina Agudo ha asegurado que, desde el PP-CLM, con el presidente Paco Núñez a la cabeza, seguiremos dando la batalla contra este canon injusto, para que no se cobre, y para que no se ponga en marcha porque es confiscatorio y recaudatorio, además de que no va a revertir el dinero recaudado en obras hidráulicas, sino que es para engordar los bolsillos del gobierno.



Agudo ha lamentado que, con este canon, Cuenca y Castilla-La Mancha van a perder competitividad porque, qué empresa va a querer instalarse aquí cuando hay un gobierno que va a cobrarle un canon injusto. “Si Page quiere cobrar un impuesto injusto, que lo cobre él, pero que no haga a los ayuntamientos responsables del cobro”, ha afirmado la secretaria general que ha recordado que se trata de un impuestazo que supondrá 500.000 euros a las arcas del Ayuntamiento de Cuenca y más de un millón de euros a los vecinos de la ciudad.



Barambio lamenta que la política socialista para atraer inversiones sea crear nuevos impuestos a los conquenses



Por su parte, el portavoz municipal del PP en la ciudad de Cuenca, Álvaro Barambio, ha recordado que, el pasado 25 de marzo, se debatió en el pleno municipal la moción presentada por los populares para instar al gobierno regional a la paralización del canon del agua. En esa votación y según Barambio se pudo comprobar la incoherencia del equipo de gobierno de la ciudad, ya que no fueron capaces, ni el PSOE ni su socio, Cuenca nos Une, de frenar un nuevo atraco a todos los conquenses.



Barambio ha condenado que quien tiene que traer empleo a Cuenca permite que se pongan más impuestos y gravámenes sobre los ciudadanos y las empresas, en concreto un impuesto que supondrá más de un millón de euros a todos los conquenses gracias a la permisividad de Dolz con las decisiones de Page.