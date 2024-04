La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Guadalajara NO se cree los datos de Atención Primaria que dice el Gobierno de Page

viernes 12 de abril de 2024 , 19:58h

El Director Gerente del Sescam, Alberto Jara, estuvo ayer en Guadalajara en unas jornadas sobre Atención Primaria y, a preguntas de los periodistas, respondió que la demora en Primaria no supera los dos días en el 75% de los pacientes.



Ante estas declaraciones han salido al paso desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Guadalajara. En palabras de Marta Miranda, portavoz de la Plataforma, “no nos salen las cuentas, es verdad que la situación no es la de los meses posteriores a la pandemia pero sigue habiendo una enorme presión sobre la atención primaria y muchas diferencias”. Y recalca que “algunas tienen que ver con infraestructuras necesarias y planificadas hace muchos años como el Centro de Salud de Los Valles que tenía que estar ya y sobre el que no han dado plazos”.



Y desde la Plataforma reclaman que “como no nos salen las cuentas con nuestra experiencia y la de nuestras familias y vecinos, que publiquen los datos de atención primaria, de cuando se pide y cando se va, asumiendo que muchas veces, cuando el plazo es demasiado largo la cita se queda sin pedir porque si es un virus para cuando te dan cita con mucha probabilidad ya se te habrá pasado”.



Además piden “no conformarse”, la “atención primaria tiene que ser el pilar de la atención sanitaria y es algo muy complicado con las agendas que tienen ahora mismo los equipos sanitarios de atención primaria”. Y, sobre la dispersión geográfica, reclaman que “no pueden usarse argumentos económicos para acabar justificando carencias de medios en áreas rurales, la atención sanitaria debe ser de calidad independientemente de dónde vivas.