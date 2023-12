Agudo: “Si de Page depende la defensa de la Constitución, podemos olvidarnos de la convivencia, el Estado de derecho y el orden constitucional”

La secretaria general del PP-CLM tacha de “vergonzoso”, escuchar a García-Page hablar sobre la defensa de la igualdad de todos los españoles, “cuando vota a favor de los pactos de la desigualdad”

domingo 31 de diciembre de 2023 , 17:55h

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha advertido que “si de Emiliano García-Page depende la defensa de la Constitución, podemos olvidarnos de la convivencia, el Estado de derecho y el orden constitucional”.



De esta manera se ha referido Agudo tras escuchar el mensaje de año nuevo de Emiliano García-Page, al que la secretaria general ha calificado como “el colofón a una serie de comportamientos que reflejan la soberbia” del presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, cada día, según Agudo, más alejado de la realidad social y de la calle que viven las familias castellanomanchegas.



La portavoz parlamentaria se ha preguntado, “¿cómo es posible que Page hable de ruido político, cuando es él mismo el que vive de ese ruido en los medios de comunicación?”



“Page acaba este año 2023 de la misma forma que lo ha desarrollado, dando titulares que se convierten en absolutamente nada. Echado en brazos del sanchismo, al que mucho critica pero que luego obedece a todo”, ha expresado.



Agudo ha sido contundente acusando al PSOE de ser ellos los que promueven el frentismo al que alude Page en su discurso para despedir el 2023. “Es sorprendente escucharle criticar el frentismo cuando es su partido, el Partido Socialista, quien lo promueve cada día. Page no ha sido capaz de aprobar ni una sola de las enmiendas que ha presentado el GPP que hemos presentado a los presupuestos de Castilla-La Mancha pasándonos el rodillo a la oposición”.





Asimismo, se ha mostrado preocupada tras escuchar a García-Page pretender llevar al resto de España lo que hace en la región, “esperemos que no se refiera a esas largas listas de espera sanitarias ya que son las más largas de todo el país; ni a esa inflación que nos hace a los castellanomanchegos los españoles más pobres; o a esa renta per cápita, que es la más baja de todo el país; ni tampoco a esos datos vergonzosos del Informe PISA”.



“Pero desde luego, lo que ha sido una auténtica vergüenza”, ha continuado Agudo, “ha sido escuchar a Emiliano García-Page hablar de la defensa de la igualdad entre todos los españoles”. Ya que según ha recordado la secretaria general, “él y sus diputados en el Congreso han votado sistemáticamente todos y cada uno de los pactos que Pedro Sánchez va a llevar a cabo con sus socios independentistas y proetarras y que traen la mayor desigualdad jamás vivida en los últimos 45 años en la democracia de nuestro país”.



Carolina Agudo ha instado a Page a defender a España no con titulares, sino con hechos, “votando”. Sin embargo, le ha recriminado que cuando ha tenido la oportunidad de defender la Constitución y alzar la voz por Castilla-La Mancha, “ha votado con Sánchez a favor de dar privilegios a unas regiones, a costa del dinero de los castellanomanchegos. Page ha votado conceder una amnistía a unos delincuentes prófugos que están dirigiendo la acción de un Gobierno que tiene repercusiones nefastas para nuestra región”. Y con su silencio, Emiliano García-Page, “ha permitido que sus compañeros socialistas hayan entregado la alcaldía de Pamplona a los proetarras”.



En definitiva, “ha sido decepcionante toda la gestión que Page ha desarrollado en este 2023 y que llevará a cabo en el 2024, como decepcionante también serán sus actitudes de no querer romper con Sánchez”, ha concluido Agudo.