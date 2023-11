El PP de Castilla La Mancha celebra el éxito rotundo de la manifestación pacífica de ayer en Cibeles “que congregó a 1 millón de españoles indignados clamando NO a las tropelías de Sánchez”

Lamenta que Page ordenara a los 8 diputados castellanomanchegos avalar con un SÍ, la investidura de Sánchez, pese a su clara oposición mostrada ante los medios

domingo 19 de noviembre de 2023 , 13:54h

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha celebrado el éxito rotundo de la manifestación de ayer en Cibeles, en Madrid, “que congregó a un millón de españoles indignados volvieron a salir a la calle clamando NO a las tropelías de Sánchez”.



Así lo ha manifestado ante los medios de comunicación esta mañana en Talavera de la Reina, donde Agudo ha hecho énfasis en que esas manifestaciones se produjeron de manera pacífica, “que es como muestran su indignación muchísimos españoles”. También ha recordado que hace una semana esas mismas manifestaciones pacíficas se llevaron a cabo en todas las capitales y Castilla-La Mancha reunió cerca de 50.000 castellanomanchegos. Agudo ha defendido que el PP no es quien se manifiesta en las puertas de Ferraz, ni actúa de manera violenta delante de las sedes del PSOE.



“Pese a que el Partido Socialista de Castilla-La Mancha y sus portavoces mandados por Emiliano García-Page quieran tacharnos de radicales, se ha demostrado que salimos a las calles a mostrar nuestra indignación de una forma serena recogiendo esa indignación que tienen millones de españoles”, ha destacado.



La dirigente popular ha lamentado que los 8 diputados nacionales del PSOE-CLM, bajo la orden de Emiliano García-Page, fueran partícipes y cómplices dando ese SÍ a la investidura de Pedro Sánchez.



En ese sentido, Agudo ha señalado que tras esa “vergonzosa” investidura y sus pactos, perdemos todos los españoles, perdemos los castellanomanchegos y van a perder también los talaveranos. La condonación de la deuda a Cataluña provocará que los talaveranos y los castellanomanchegos suframos pérdidas en infraestructuras y servicios sociales. “Mucho dinero que tendría que venir a nuestras ciudades que, sin embargo, va a ir a parar a Cataluña”.



“Nuestro país ha sufrido una humillación que nos va a costar caro a todos los españoles y a todos los castellanomanchegos porque esa condonación de deuda de 15.000 millones de euros a Cataluña no va a desaparecer por arte de magia”, ha subrayado.



Desde el Partido Popular, han asegurado que seguirán haciendo frente, actuando en la calle de manera tranquila y en las instituciones. “Vamos a seguir peleando porque España no se merece esta humillación que está sufriendo por parte del PSOE, y ni mucho menos en esta tierra”.



“No merecemos a un presidente autonómico, que es Emiliano García-Page que ha preferido anteponer sus intereses personales, el seguir manteniendo el sillón como secretario general de los socialistas de Castilla-La Mancha, en vez de hacer frente a Pedro Sánchez. Una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace, pero en política lo que vale son los hechos y los hechos son que 8 diputados nacionales del PSOE enviados por Emiliano García-Page el pasado jueves, formaron parte de esta vergonzosa situación a la que nos ha llevado Pedro Sánchez y todos los socialistas de nuestra tierra”, ha finalizado.