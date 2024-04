Dimite el concejal de Juventud de Illescas tras difundirse un vídeo de carácter sexual filmado antes de su etapa política

El PP impugnará el pleno de su renuncia por irregularidades en el proceso para evitar que el Gobierno se quedara en minoría en las votaciones

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 10 de abril de 2024 , 20:40h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El concejal de Juventud, Infancia y Familia de Illescas, Daniel Gómez del Barrio, ha presentado su dimisión después de que se difundieran vídeos de contenido sexual protagonizados por él y que han llegado por mensajería instantánea a numerosos vecinos de la localidad, material audiovisual que fue grabado con anterioridad a su etapa política en el Consistorio.



La dimisión de Daniel Gómez del Barrio se vio en un pleno celebrado el pasado 27 de marzo, en el apartado de mociones de urgencias. Se da la circunstancia de que en esa misma sesión plenaria también se dio cuenta de la renuncia presentada por el concejal Alejandro Hernández López del grupo municipal del PSOE.



Precisamente, por la forma de proceder en el caso de Daniel Gómez —incluyendo su renuncia en el apartado de mociones de urgencia— el PP ha presentado un recurso para impugnar el pleno porque los ‘populares’ entienden que el que era entonces concejal de Juventud debería haber dimitido en el primer punto junto con su compañero y por tanto no debería de haber participado de las votaciones de los puntos que llevaba el orden del día del pleno.



Fuentes del PP enmarcan esta forma de proceder del equipo de Gobierno en que si no el PSOE se quedaba en minoría en las votaciones. Ahora mismo son 11 concejales del PSOE, 7 del PP, 3 Vox. Si hubieran dimitido los dos concejales del PSOE a la vez, los socialistas hubieran tenido nueve votos y PP y Vox hubieran sumado 10 y, por ejemplo, la moción contra el canon del agua presentada por el PP hubiera salido aprobada.



“Como no les interesaba eso, ese y otros puntos, pues se esperaron al final” para presentar la renuncia del concejal de Juventud, han asegurado a Europa Press fuentes del PP.



Los vecinos recibieron las primeras publicaciones de contenido sexual del concejal de Juventud en febrero, pero la polémica estalla el Viernes de Dolores, el 22 de marzo, cuando empiezan a difundirse aún más los vídeos, una situación que se acrecenta con la llegada del Domingo de Ramos, 24 de marzo, cuando en Illescas mucha gente pasa el día en el campo. La dimisión se oficializa días después, el 27 de marzo.



Según una información adelantada por La Razón, el edil se ofrecía en las redes sociales como “esclavo sexual despreciable” y expresaba sus deseos para ser “humillado y usado como orinal”.