Suspendidos el jefe de Policía Local de Cuenca y un oficial por expedientes disciplinarios

lunes 08 de abril de 2024 , 20:06h

El Ayuntamiento de Cuenca ha abierto expediente disciplinario al actual jefe de la Policía Local, Juan Carlos Muñoz, y a un oficial del mismo Cuerpo, tal y como ha confirmado el alcalde, Darío Dolz, quien ha apuntado que "han sido suspendidos de empleo y parcialmente de sueldo", aunque ha preferido no dar detalles sobre los motivos que han llevado a la apertura de sendos expedientes, tan solo que se sustentan en una investigación interna, a instancias de funcionarios del Consistorio.



Dolz, que no ha dudado en asegurar que se trata de "una situación muy desagradable y muy triste", ha explicado que la decisión se tomaba este viernes en la reunión de la Junta de Gobierno Local y fue posteriormente refrendada por la Junta de Portavoces, que fue convocada de inmediato ante la gravedad del asunto.



No en vano, según ha dicho, todos los representantes de los grupos políticos en el Consistorio coincidieron en que "ante la investigación interna realizada, lo único que cabía era abrir dichos expedientes disciplinarios".



La Junta de Gobierno Local nombraba, asimismo, instructor del expediente a uno de los tres funcionarios habilitados nacionales del Ayuntamiento, como son el secretario, la vicesecretaria y la interventora, para que iniciara el procedimiento disciplinario, al tiempo que designaba como jefe accidental de Policía Local al agente de mayor antigüedad del Cuerpo, cargo que asumía el mismo viernes.



El alcalde ha optado por no hacer comentarios ni responder a preguntas sobre asunto, sobre todo, según ha señalado, "por preservar el derecho a defenderse de los dos agentes expedientados y por respeto a su presunción de inocencia".



Aun así, ha hecho hincapié en que "se trata de una decisión nada agradable, pero no había otra".



Dolz ha precisado que ya están iniciados ambos expedientes y, a partir de ahora, se tienen que desarrollar, se recogerán los testimonios de quienes considere oportuno el instructor y "a raíz de ahí se tomarán las decisiones que se tengan que tomar".



Lo importante, a su juicio, es que "el habilitado nacional que ha iniciado los expedientes, trabaje con toda tranquilidad y sin ninguna interferencia de ningún tipo y muchísimo menos del equipo de Gobierno".



Lo que sí ha recalcado es que "hemos pedido diligencia a todo este proceso. Que se fuese diligente a la hora de realizar los expedientes", ha concluido.