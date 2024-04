La Diputación de Badajoz, presidida por el socialista Miguel Ángel Gallardo da 1,5 millones a la oficina del hermano de Pedro Sánchez y lo cancela tras las revelaciones de El Debate

martes 02 de abril de 2024 , 21:32h

A Diputación de Badajoz, presidida por el socialista Miguel Ángel Gallardo, concedió en secreto un contrato de 1,5 millones de euros para el programa Ópera Joven, la oficina musical pública que dirige David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno. Sin embargo, días después de aprobar el gasto, la corporación provincial decidió cancelar la inyección económica coincidiendo con un serial de publicaciones que hizo El Debate donde se revelaron los pormenores de su contrato.



La Junta de Gobierno de la Diputación aprobó el 21 de noviembre de 2023, tal y como figura en el documento que hoy revela este periódico, «la creación, producción, organización y realización del programa Ópera Joven desde el 2024 al 2028». Esta adjudicación se sacó a concurso con un presupuesto de 1.511.590 euros. El hermano de Sánchez, que utiliza el seudónimo de David Azagra para pasar desapercibido, dirige esta oficina musical dependiente del erario público extremeño desde hace cinco años.



A cambio del contrato, el hermano de Sánchez se comprometía con dos cuestiones. La primera de ellas consistía en la creación y réplica de dos obras. En concreto una ópera «principal» que se tenía que llevar a cabo en Badajoz y en algún otro pueblo de la provincia y una segunda ópera, catalogada de «infantil-familiar», que se tenía que hacer en cuatro localizaciones. La segunda condición era la organización de varias actividades educativas «que se harán en dos pueblos o ciudades de la provincia».



El socialista Gallardo, jefe directo de David Sánchez, aprobó en secreto el inicio del expediente de contratación días antes de que El Debate llevara a cabo una investigación de campo en Badajoz para indagar en los pormenores del trabajo del hermano del jefe del Ejecutivo. Seguidamente, este periódico publicó un reguero de informaciones periodísticas en las que se contó que el pasado mes de abril el Ministerio de Cultura firmó un acuerdo con la Diputación de Badajoz para inyectar fondos europeos en la oficina musical del hermano del presidente.



La primera inyección de fondos europeos a David Sánchez fue de 128.080 euros para la realización de una ópera por la que tan sólo recaudó 2.000 euros en entradas. También que la corporación provincial triplicó el presupuesto de esa oficina, que pasó de 150.000 a 350.000 euros, justo antes de las últimas elecciones municipales. Además, que se le permitía teletrabajar desde su domicilio en Elvas (Portugal) a pesar de contar con un despacho en el palacio que hace de sede de la corporación provincial.



El pasado 18 de enero -es decir, justo después de la investigación de este periódico-, la Diputación tomó la decisión de revocar el contrato y cancelar la licitación pública. En la resolución, la corporación provincial solicita «que por el órgano de contratación se acuerde la decisión de no adjudicar/celebrar el contrato, toda vez que no se ha procedido a la formalización del mismo». La razón que se alegó para cancelar el contrato fueron «motivos estratégicos» y así «poder garantizar una mejor gestión presupuestaria de acuerdo con las necesidades particulares y diferenciales que puedan surgir».



Asesor del Teatro Real



El Debate desveló la semana pasada que el Teatro Real había fichado al hermano de Sánchez como asesor justo después de que el Gobierno aumentara en siete millones de euros la contribución anual que hace a esta institución el Ministerio de Cultura y Deportes. David Sánchez ha sido incluido en el «consejo asesor» con el seudónimo que utiliza para pasar desapercibido: David Azagra. A pesar de que el Teatro Real ha reconocido a este periódico el fichaje del hermano de Sánchez su nombre no está incluido en la página web de la institución cultural.



La cúpula de los asesores del Teatro Real está presidida por el escritor académico de la Real Academia Española (RAE) Antonio Muñoz Molina y junto a él se encuentra el eminente literato Mario Vargas Llosa. El Teatro Real incluyó a David Sánchez porque «se considera que por la programación es interesante su opinión y experiencia». Su función principal es «asesorar al teatro en diversas cuestiones».



Según los estatutos de la fundación que administra el teatro, este grupo de asesores está conformado «por personalidades de reconocido prestigio del mundo de la música, la lírica y la gestión cultural». Junto al hermano de Sánchez, otros asesores del Teatro Real son los directores de la Biblioteca Nacional de España, el Teatro Español, el Museo Arqueológico Nacional, la Filmoteca Española o del Museo Nacional de Artes Decorativas, entre otras instituciones.



El fichaje del hermano de Sánchez coincide con un aumento de la aportación que cada año el Gobierno hace al Teatro Real. En 2023, el Ministerio de Cultura y Deportes inyectó 20,2 millones de euros. Una diferencia de siete millones con respecto al año anterior, cuando el Ejecutivo transfirió 13,4 millones de euros. Se trata de la cifra más alta que el Gobierno ha invertido en el Teatro Real desde que Sánchez llegó a Moncloa. En 2019 estaban presupuestados 9,8 millones de euros, cifra que ascendió hasta los 12,2 en 2021 y que ha dado el gran subidón hasta superar los 20 millones de euros en esta última temporada.