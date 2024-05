AstraZeneca admite POR PRIMERA VEZ que su vacuna contra el Covid-19 puede provocar efectos secundarios como la trombosis

Por primera vez y a través de un documento legal, como recoge 'The Telegraph', la compañía británica-sueca revela que "puede, en casos muy raros, causar TTS [síndrome de trombosis con trombocitopenia]"

jueves 02 de mayo de 2024

AstraZeneca ha admitido por primera vez, en documentos oficiales, que su vacuna contra el Covid-19 puede provocar efectos adversos poco comunes como la trombosis. Así lo ha adelantado el diario The Telegraph, que también menciona que la empresa se enfrenta a una demanda colectiva por la que podría llegar a pagar una indemnización de hasta 100 millones de libras, ya que existen varios casos de muertes y lesiones graves.



El gigante farmacéutico británico-sueco está siendo investigado a través de la reclamación que asegura que su vacuna Vaxzevria, desarrollada con la Universidad de Oxford, causó muerte y lesiones graves en decenas de casos. Los abogados argumentan que la vacuna produjo un efecto secundario que ha tenido efectos devastadores en un pequeño número de familias, como recoge el diario británico.



Se han presentado 51 casos ante el Tribunal Superior, y las víctimas y sus familiares en duelo piden daños y perjuicios por un valor estimado de hasta 100 millones de libras esterlinas.



En este medio, se da a conocer el primer caso que fue presentado el año pasado por Jamie Scott, padre de dos hijos, que quedó con una lesión cerebral permanente después de desarrollar un coágulo de sangre y una hemorragia en el cerebro que le impidió trabajar después de recibir la vacuna en abril de 2021. El hospital llamó a su mujer hasta en tres veces para decirle que su marido iba a morir.



AstraZeneca impugna tales afirmaciones, pero aceptó, en un documento legal presentado ante el Tribunal Superior en febrero, que su vacuna Covid, "puede, en casos muy raros, causar TTS [síndrome de trombosis con trombocitopenia, que provoca que las personas tengan coágulos de sangre y un recuento bajo de plaquetas en sangre]".



Desde la filial española no entran a valorar este tipo de procesos judiciales, que no solo se han visto en Reino Unido, sino también en Alemania. "La seguridad de los pacientes es nuestra principal preocupación, y los organismos reguladores establecen normativas claras y rigurosas para garantizar la seguridad en el uso de todos los fármacos, incluyendo las vacunas. Los agentes reguladores de medicamentos a nivel mundial han confirmado que los beneficios de la vacunación superan con creces los riesgos asociados a efectos secundarios extremadamente infrecuentes". Son las palabras que trasladan a través de un comunicado oficial.



Y añaden que "de acuerdo con cálculos independientes, las vacunas ayudaron en su primer año de uso a salvar más de 6,5 millones de vidas y se distribuyeron más de tres mil millones de dosis en todo el mundo".



Cabe recordar que en la mayoría de los países europeos se limitó el uso de Vaxzevria a mayores de 60-65 años. En Reino Unido también se limitó el uso de la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 40 años a partir del mes de mayo de 2021. El problema de las trombosis también supuso el freno de los ensayos en niños.