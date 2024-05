Alfonso Guerra en The Times : "Sánchez es cada vez más autócrata y está cavando su propia tumba"

jueves 02 de mayo de 2024 , 20:34h

Alfonso Guerra, el que fuera vicepresidente del Gobierno de Felipe González de 1982 a 1991, ha cargado contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en una entrevista en The Times.



El histórico socialista no ha dudado en tachar a Sánchez de "autócrata" al ser preguntado por el citado medio por el descanso de cinco días del presidente. "Es cada vez más autócrata y está cavando su propia tumba", ha señalado Guerra, que también ha puesto de manifiesto que las acciones de los últimos días "no son compatibles con una democracia parlamentaria".



En esta línea, Guerra cree que Sánchez está "dividiendo las dos Españas", y cuenta al rotativo británico que la decisión de reflexionar durante cinco días tras conocer la investigación penal contra su esposa, Begoña Gómez, por tráfico de influencias, ha sido "un cálculo político" porque no solo anunció este lunes que permanecería en el Gobierno, sino que afirmó tener la intención de ganar otro mandato.



"Este estilo presidencial recuerda las tensiones de la década de 1930, cuando un líder decía 'yo decido y el pueblo escucha y aplaude", señala Guerra a The Times. "Es una señal de su enfoque autocrático cada vez más peligroso", agrega.



Tezanos y su "reputación empañada"

Pero Guerra no solo habla de Sánchez en la entrevista, también opina sobre la encuesta flash del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que se publicó inmediatamente después de su decisión y que ha sido denunciada por ERC y PP ante la Junta Electoral Central. "Fue obra de un encuestador estatal con una reputación empañada por adaptar los resultados a las necesidades políticas de Sánchez", asevera en referencia a José Félix Tezanos, presidente del organismo.



En opinión de Guerra, todo lo ocurrido en el seno del Gobierno en los últimos días "ha provocado un grave deterioro de la imagen internacional de España". "Requirió mucho esfuerzo construir el prestigio de España en la transición que puso a España en el mapa después de la larga dictadura de Franco. Recuperarlo costará mucho", afirma. "España se encuentra en un grave estado de confrontación", agrega.