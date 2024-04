Carballo toma posesión como fiscal jefe de Ciudad Real tras dejar la Audiencia Nacional

El nuevo fiscal se ha comprometido durante su toma de posesión a reducir el retraso de los juicios en la provincia

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 02 de abril de 2024 , 21:23h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Miguel Ángel Carballo ha tomado posesión este martes de su nuevo puesto al frente de la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, materializando así el nombramiento realizado el pasado 7 de marzo para sustituir a su anterior titular, Luis Huete, jubilado el pasado mes de enero.



Carballo, que llega tras 19 años en la fiscalía de la Audiencia Nacional, donde protagonizó algunos procesos con importante trascendencia mediática como el 'caso Tsunami', ha señalado durante el acto de toma de posesión, su compromiso con "intentar reducir" el retraso de la celebración de juicios "estableciendo la necesaria motivación de los dictámenes de los fiscales respecto de las prórrogas de la investigación de los procedimientos".



"Y, en la fase de enjuiciamiento, estudiar las causas, los puntos críticos que generan un alto grado de suspensiones, sobre todo en el ámbito de aquellos juzgados que tienen una agenda de exhalamientos más sobrecargada", ha añadido al respecto.



El nuevo fiscal jefe de la Audiencia Provincial ha señalado, junto a la lentitud de la justicia, la garantía de la protección de las víctimas de violencia de género y el mantenimiento del equilibrio entre la presencialidad y la introducción de procedimientos telemáticos en la justicia.



Por otra parte, Carballo ha manifestado su entusiasmo con el nuevo puesto, asegurando que se encuentra ante "frentes en la actuación de un fiscal tan necesarios y tan apasionantes como aquellos a los que me enfrenté en la Audiencia Nacional".



Asimismo, ha recordado que la Audiencia Provincial de Ciudad Real fue su primer destino profesional como fiscal, en 1991, permaneciendo durante 14 años en la misma antes de pasar a la Audiencia Nacional. Además, ha agradecido su trabajo y elogiado a su antecesor, Luis Huete.



El acto de toma de posesión ha contado con la participación de la Presidenta de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, María Jesús Alarcón Barcos; el fiscal general del Estado, Álvaro García, y el Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández García.



Alarcón Barcos ha felicitado a Carballo por su nombramiento, manifestando su voluntad de colaborar. "Me presto para que juntos contribuyamos eficazmente a que estos retos que se nos avecinan sean positivos, de modo que repercuta en una mejor administración de justicia en Ciudad Real, optimizando los escasos medios de los que disponemos", ha afirmado durante su intervención en este sentido.



Emilio Fernández, por su parte, ha celebrado el nombramiento de Carballo, recordando que fue el lugar donde comenzó su carrera profesional en la Fiscalía, y ha subrayado la importancia de su incorporación. "Te integras en Ciudad Real en un equipo grande, un gran equipo de fiscales, los tres de la Fiscalía de la Comunidad, los otros cuatro fiscales jefes, tres de ellos aquí presentes, otro nombrado a la vez que tú, que tomará posesión pasado mañana en la Fiscalía Provincial de Albacete, y los demás compañeros hasta un total de 92, a los que hay que añadir los funcionarios y funcionarias que prestan servicio para la Fiscalía en toda la comunidad autónoma, que son 87", ha destacado Fernández.



En último lugar, el fiscal general del Estado ha elogiado el bagaje profesional de Carballo. "Miguel Ángel sí puede aportar experiencia comunicativa, sí puede aportar su experiencia organizativa, sí puede aportar nuevas ideas o proponer a los compañeros y a las compañeras justicia restaurativa e incluso en digitalización el enfoque diferente que hay desde la Audiencia Nacional que es también otro ejemplo de cómo la fiscalía española se proyecta no solo territorialmente sino también nacionalmente", ha declarado.



El acto de toma de posesión ha contado con la presencia de numerosas figuras del ámbito institucional, como el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, o la delegada de la Junta en la provincia, Blanca Fernández, entre otros.