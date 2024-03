El PP dice que el caso Koldo se parece cada vez más al caso ERE

sábado 23 de marzo de 2024

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha señalado que existe "cierto paralelismo" entre el caso de José Luis Ábalos -sobre la presunta trama de corrupción en la que está involucrado su exasesor en el Ministerio de Transportes Koldo García- y el de los ERE en Andalucía, aunque no sabe si el primero, que considera "el caso PSOE", supera "el límite de corrupción" que supuso el segundo.



Tras reunirse este sábado en Estepona (Málaga) con diputados y senadores del PP malagueño, ha manifestado que ambos casos "se parecen como dos gotas de agua": tienen "el mismo 'modus operandi', la misma banda con distintos actores", y en los dos "hay comisiones y expertos en mordidas, en los dos hay dinero en fajos".



Bendodo ha considerado que en el de los ERE se tramitaban ayudas "en una discoteca" y en el de Ábalos se despachaba "en una marisquería", así como que en el caso antiguo "había conseguidores" y en el nuevo "está por ver si entre los conseguidores está el círculo íntimo del presidente del Gobierno, que sigue sin dar explicaciones".



El dirigente popular cree que Pedro Sánchez "tiene un grave problema de corrupción en su partido y en su Gobierno".



Sobre los nuevos datos que señalan que un cabecilla llevó antes de la pandemia a dirigentes venezolanos a la sede del PSOE para reunirse con el socialista José Luis Ábalos, el dirigente popular concluye que "la trama operaba antes, durante y después de la pandemia y que no es un simple caso de compra de mascarrillas, viene de muy atrás".



"La trama campaba a sus anchas no solo en el Ministerio de Transportes, sino en Ferraz", es su otra conclusión.



Bendodo ha urgido a Sánchez a aclarar la relación con el representante de Air Europa y supuesto comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama, "si trabajaba también para él" y "si tenía un pase especial para entrar al Ministerio de Transportes y en la sede del PSOE en Ferraz".



Sánchez "le ha hecho una Ley de Amnistía a su medida"

Por otra parte, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP ha asegurado que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "se puede presentar a las elecciones gracias a que Pedro Sánchez le ha hecho una Ley de Amnistía a su medida" y ha asegurado que lo que este anunció el pasado jueves, "riéndose del presidente del Gobierno y de todos los españoles", es que "va a venir a España a cobrarse el precio de la investidura".



"Es lamentable que el Gobierno de España le ponga la alfombra roja, el camino de Puigdemont hacia las elecciones catalanas, con una Ley de Amnistía a su medida para que pueda concurrir en las elecciones", ha señalado Bendodo, que se ha reunido este sábado con diputados y senadores de la formación malagueña en Estepona (Málaga).



Según el dirigente 'popular', "no se da cuenta Pedro Sánchez que el chantajista nunca se conforma con el primer pago" y que Puigdemont "no se va a conformar" con la Ley de Amnistía; "exigirá mucho más al Gobierno y lo que hará el Gobierno es seguir arrastrando la dignidad de nuestro país para dar cesiones al independentismo y seguir, no sabemos si una semana más, unos meses más, Sánchez en el sillón de la Moncloa".