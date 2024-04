El 77% de los votantes pide responsabilidad a Sánchez por el "caso Koldo"

Seis de cada diez electores socialistas creen insuficientes las explicaciones, según la encuesta de NC Report

sábado 06 de abril de 2024 , 08:31h

El «caso Koldo» monopolizará la campaña electoral vasca, al igual que la amnistía volverá al Congreso coincidiendo con la recta final de las catalanas. Son dos cuestiones que están determinando los primeros meses de una legislatura que no termina de arrancar y que hace mella en la moral del electorado, quien, cómo ya reflejó la encuesta de LA RAZÓN del pasado lunes, si hoy hubiese elecciones generales, el bloque de PSOE y Sumar perdería 21 escaños de máximo.



La semana que viene el Congreso y el Senado recibirá toda la atención. Se fijará la fecha para ordenar la lista de comparecientes que deben acudir a dar explicaciones para determinar su grado de implicación en la trama corrupta. Un caso sobre el que el Ejecutivo, interpelado por la oposición, se ha negado a dar explicaciones.



Así, lo percibe un 77% de la sociedad, según la encuesta realizada por NC Report para este diario. Tan solo un 17,4% cree que el Gobierno ha dado las explicaciones suficientes. Un sentimiento que está respaldado entre todos los electorados. El 61,3% de los votantes socialistas así lo acredita y también un 47,9% de los afines a Sumar.



La amnistía, la primera ley que saldrá adelante en el Congreso, será el ticket electoral para el PSOE en las catalanas. Sánchez prevé sacar rédito y explicar su política de reconciliación con Cataluña. Serán los comicios del 12 de mayo los que determinen si es acertada o no la apuesta. Un 52,9% rechaza que la amnistía «mejorará la convivencia» frente a un 36,2% que confía en ello.



Lo apoyan los votantes de PSOE y Sumar y lo rechazan de plano los de PP y Vox. Solo un 30,3% cree que es una medida necesaria mientras que casi un 60% opina que se ejecuta tan solo por los siete votos imprescindibles de Junts para que Sánchez pueda gobernar. Amnistiar al expresident Carles Puigdemont es el principal objetivo de la ley. Un elevado 71,5% no aprueba la medida para el líder independentista y esa sensación vence entre el electorado socialista con un 40,6%.



También lo rechaza el 48,6 de los afines a Yolanda Díaz.