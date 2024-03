LA PUNTA DEL ICEBERG : La Fundación que montó el Africa Center para Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, oculta quién la patrocinó

viernes 15 de marzo de 2024 , 07:53h

Según publica este viernes el digital Vozpópuli, el Instituto de Empresa (IE) oculta los patrocinadores de su Fundación, de la que depende el Africa Center que ha dirigido Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, entre agosto de 2018 y junio de 2022. A diferencia de la mayoría de Fundaciones de su tamaño y notoriedad, la del IE no informa de quiénes son y cuánto aportan en su web, en la que ofrece información muy escasa y no cumple con el requisito de transparencia de detallar las subvenciones que recibe, que superaron en 2022 los 124.000 euros. Sólo ha trascendido y se desprende de su web que uno de los patrocinadores del Africa Center es Wakalua, empresa creada para la ocasión por Globalia, que se acercó a Gómez en 2019 y 2020 y consiguió un rescate a medida en tiempo récord para Air Europa, entre otros beneficios, según desvela el sumario de la trama Koldo.



Esto en lo que atañe a un documento denominado Información Económica que cuelga en su web y a su Informe Anual. Vozpópuli ha tenido acceso a sus cuentas anuales y documentación que no es pública en la que tampoco aparecen los donantes. Una información que en principio sólo constará a Hacienda en el Modelo 182. Este periódico ha preguntado al IE por los datos desglosados de las empresas que financian la Fundación IE, pero no ha obtenido respuesta.



En su Informe Anual de 2022, la Fundación dice que ha contado con 5.800 donantes, que no detalla. Sólo concreta que el 62,9% son empresas y fundaciones, un 34,3% de la comunidad IE y un 2,8%, ingresos financieros. Ofrece una lista de logos de empresas bajo el título "Agradecimientos especiales" y "colaboradores", pero no es una lista de donantes, según ha podido cotejar Vozpópuli.



Con todo, estos porcentajes operaban casi a la inversa en 2019: la comunidad concentraba el 68% de las donaciones, y las empresas y fundaciones, el 27%, cuando Begoña Gómez acaba de entrar en IE. Entonces los ingresos totales eran de 7,2 millones. En 2022, se han elevado a 9,2 millones.



Sin rastro de donantes empresariales, el informe enumera sin embargo a continuación una lista de cerca de 1.200 personas físicas en el capítulo de "Donantes": "Un agradecimiento especial a los alumnos, exalumnos, profesores, padres y empresas de IE University, cuyas donaciones ejemplifican la filosofía y la comunidad de IE".



Desde la Asociación Española de Fundaciones trasladan que estas entidades deben informar de sus donantes en un apartado de transparencia en su web. Cabe recordar que disfrutan de importantes exenciones fiscales.



Auditorías de KPMG

La Fundación IE nació en 1997 y ha tenido informes de auditoría con salvedades en 13 ejercicios. Desde 2016, con KPMG, ha obtenido aprobados. Sin embargo, el auditor advierte en el último, de 2022, de que "la Fundación registra como gasto del ejercicio las ayudas y patrocinios concedidos en el momento de su aprobación, siempre y cuando hayan sido fijados los importes de las mismas en los acuerdos correspondientes".



Y prosigue: "Debido a las citadas circunstancias y por la significatividad de su importe, el reconocimiento del gasto por ayudas monetarias es un área susceptible de incorrección material y por ello se ha considerado un aspecto relevante de auditoría".



Esta fundación, que es de competencia estatal y depende por lo tanto del Ministerio de Justicia, tampoco reseña las retribuciones de su director, lo que otras muchas sí hacen. Sobre la Directiva del Africa Center, el PP ha registrado este jueves una denuncia contra Pedro Sánchez en la Oficina de Conflictos de Interés por no inhibirse cuando el Consejo de Ministros aprobó los dos rescates que se han originado a Air Europa y Globalia-Ávoris por cerca de 800 millones de euros. También ha preguntado por el salario de Gómez en el IE.



El IE creó el Africa Center y fichó a Begoña Gómez como directora el 8 de agosto de 2018, dos meses después de que Sánchez formara gobierno tras la moción de censura. El Africa Center fue patrocinado por Globalia a través de una empresa creada para la ocasión en enero de 2019, Wakalua, que financió distintas actividades de las que formó parte Gómez.



En eventos en 2019 y 2020 participó Javier Hidalgo, entonces consejero delegado de Globalia, pero también se acercó a la mujer del presidente del Gobierno Víctor de Aldama, comisionista de la trama Koldo, que realizaba "servicios de asesoría" para el grupo turístico, según desvela el sumario y ha admitido la compañía.



Begoña Gómez abandonó IE en junio de 2022, poco después de que Wakalua se transfiriera a Barceló.



Delcy, rescate a medida y mascarillas

De Aldama estuvo en Barajas en enero de 2020 cuando aterrizó Delcy Rodríguez, negoció un rescate a medida de Air Europa desde marzo de 2020 e inmediatamente después puso en marcha el negocio de las mascarillas en el Ministerio de Transportes.



En septiembre de 2019, Globalia le contrata para que cobre con urgencia la deuda de Venezuela con Air Europa de 200 millones de dólares. El 20 de enero de 2020 De Aldama estaba, junto con José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre, en Barajas cuando aterriza Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, con 40 maletas, según ha desvelado Vozpópuli.



El informe de la Agencia Tributaria (AEAT) sugiere que De Aldama fue a Barajas a cobrar la deuda de Air Europa. La compañía dice desconocer que estaba allí y asegura que no recibieron nada de esas maletas.



Desde el primer minuto de la pandemia De Aldama ya negociaba el rescate de la compañía con el Ministerio, un rescate, un fondo de rescate, en suma, hecho a medida para Air Europa, según se desprende del informe de Hacienda y ha podido confirmar este periódico con fuentes conocedoras de las ayudas que dio la SEPI.



De este trato constante desde marzo de 2020 con Transportes surge la operativa de la trama en la pandemia. El Fisco sitúa a De Aldama como el origen del fraude de la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes.



"De todas estas relaciones y especialmente la que afirma el señor De Adama, de su participación en las negociaciones de Air Europa con el Ministerio de Transportes para el llamado "rescate de la compañía" (que supuso una inversión en préstamos participativos y ordinario -240 y 235- del Estado superior a 475 millones de euros en el ejercicio 2020), se fraguó el ofrecimiento de mascarillas por el señor de Aldama al Ministerio", apunta la AEAT.



"El conjunto de negociaciones de Air Europa y el Ministerio, según declaró el señor de Aldama, su cercanía con determinados funcionarios (del que se ha apuntado una persona) y sobre todo, la coincidencia temporal (marzo de 2020) propició el ofrecimiento de las mascarillas, de su transporte y de su precio y la aceptación por el Ministerio", concluye el informe del Fisco.