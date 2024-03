La Policía Nacional libera a tres víctimas de trata explotadas en dos plantaciones de marihuana en Chiloeches y Colmenar de Oreja

Se han intervenido 2500 plantas y 4200 cogollos que podrían traducirse en el mercado ilícito en más de 270.000 euros

lunes 25 de marzo de 2024 , 13:35h

Gentes de la Policía Nacional han liberado a tres víctimas de trata explotadas en dos plantaciones de marihuana en las localidades de Colmenar de Oreja y Chiloeches. Una organización captaba a las víctimas en sus países de origen con la promesa de trabajo en el sector de la construcción y una vez que eran introducidos en España eran trasladados a fincas o domicilios donde se ejercía el cultivo. Se han intervenido 2500 plantas y más de 4200 cogollos que podrían traducirse en más de 270.000 euros en el mercado ilícito.



La investigación se inició en mayo del pasado año cuando los agentes tuvieron conocimiento de la situación que estaban sufriendo varias víctimas.



La organización criminal realizaba todas las gestiones necesarias para su llegada a nuestro país no solo compraba su billete de avión, también les facilitaban el dinero para justificar su estancia. Una vez que llegaban estas personas fueron rotando por diferentes plantaciones de marihuana donde sus funciones eran el cultivo y poda de las plantas para su posterior venta y distribución. Del dinero ganado una parte iba destinada a pagar la deuda contraída con los dirigentes de la organización.



Sometidos a amenazas y coacciones



Las víctimas han estado custodiando las plantaciones durante tiempo, siendo continuas las amenazas y coacciones a las que eran sometidas que no les permitían abandonar esa actividad. No solo se encontraban en situación administrativa irregular, también eran sometidos a un control permanente, normas, retirada de documentación, empleo de cámaras de vigilancia y condiciones laborales abusivas.



A finales del pasado año se procedió a la desarticulación de esta red dedicada a la trata de seres humanos con la finalidad de realizar actividades delictivas y dos de sus integrantes fueron arrestados. El tercer integrante fue detenido a principios de este mes. A los tres detenidos se les considera presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos, pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.