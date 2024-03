Récord de participación en la III Edición de la Quer Game Party

Más de 400 personas ha disfrutado, este fin de semana, sábado y domingo, inicio de las vacaciones de Semana Santa, con la fiesta del videojuego setera.

lunes 25 de marzo de 2024 , 12:16h

La III Quer Game Party ha registrado su récord de participación hasta la fecha, superando los doscientos inscritos a lo largo de las dos jornadas que ha durado, tanto de Quer como de otras localidades.



“Se trata de una jornada pionera, dedicada a la cultura del videojuego, no solo de ahora, también de los clásicos, y por eso cada año que la organizamos va a más. Se ha consolidado en uno de los fines de semana de finales de marzo, y estamos muy contentos con el resultado”, señala Edgard Delgado, concejal de Juventud del Ayuntamiento de Quer.



La Quer Game Party se celebraba de nuevo en el local social de la Plaza Mayor, en dos jornadas, de sábado y domingo, en horario de 17 a 23 horas, aprendiendo de la experiencia de años anteriores.



La empresa Logro Desbloqueado ha sido la encargada de organizarlo todo, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Quer. De nuevo el material que se ha puesto a disposición de los gamers ha sido de última generación, con el fin de, como explicaba Marvi García, responsable de la organización, de aportar un plus de calidad al evento. Pantallas LED 4k, consolas de última generación, Play 5 y Xbox One Serie X, y de nuevo, como ocurriera el año pasado, los aficionados al videojuego han podido disfrutar con la realidad virtual V2, que permite mover pies y manos para jugar, y no solo, como antiguamente sucedía, utilizando unas gafas 3D.



En los días previos, los organizadores tomaron buena nota de las sugerencias de los inscritos, para incluir aquellas competiciones y juegos más demandados y esos son los que se han puesto a disposición del público, aprovechando la potente conexión a internet que hay en el salón. "Hemos traido más material porque ha habido mucha más participación. Sobre todo las pantallas 4k son las que aportan una sensación de realidad mayor. El movimiento de los jugadores es extraordinario", apuntaba Marvi.



A lo largo de las dos jornadas ha habido campeonatos de FIFA, Fall Guys, Fortnite, Brawl Stars, Just Dance, Roblox, Clash Royale, y Parchis Star, “porque el parchís sigue de moda”, señala Edgard Delgado, entre otros. El concejal se mostraba muy satisfecho por haber podido, de nuevo, batir records. Estimamos que, entre los dos días, han pasado más de 400 personas por el local social", afirma el concejal. Según Delgado, se trata de un evento para toda la familia, pensado para que pasen un rato agradable en un entorno adaptado para divertirse, haciendo hincapié en la variedad de propuestas. Su origen está en una petición de los participantes habituales del centro joven. "Es un éxito año tras año. No hay nada parecido en la provincia de Guadalajara, con todos estos videojuegos tan completos y participativos", terminaba el concejal.



Para los papas, la Quer Game Party volvía a habilitar una Zona Wifi, para permitir revisar las Redes Sociales o leer, y también una Zona Arcade, con juegos de los ochenta y noventa.



Todos los ganadores tuvieron premios en forma de moneda digital para poder comprar sus videojuegos o material de videojuegos favoritos.



Y, además, este año, estuvo incluso hasta el mismísimo Sonic.