El Ayuntamiento de Quer pone en marcha el Aula Mentor

martes 02 de abril de 2024 , 20:53h

El Ayuntamiento de Quer y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, han suscrito un convenio para el desarrollo del programa de formación abierta denominado «Aula Mentor».El objetivo del Aula Mentor es promover ofertas de aprendizaje flexibles que permitan la adquisición de competencias básicas y, en su caso, las correspondientes titulaciones, a aquellos jóvenes y adultos que abandonaron el sistema educativo sin ninguna titulación.El objetivo del Aula Mentor es en proporcionar una alternativa, en materia de formación, a población adulta que no tiene la oportunidad de asistir de manera presencial a las clases, y que necesita, para poder aprender y actualizar sus conocimientos, de un sistema de formación flexible, no sujeto a horarios ni plazos.La iniciativa Aula Mentor tiene un carácter abierto, dado que no existen requisitos de acceso y proporciona una oferta formativa de carácter no formal que se adapta a las necesidades de la población adulta. El modelo es flexible en ritmos de aprendizaje, basado en una atención tutorial personalizada y con materiales desarrollados específicamente para el trabajo a distancia mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.En Quer, el Aula Mentor se va a desarrollar en las instalaciones de la Biblioteca Municipal, que el Ayuntamiento pondrá a disposición del programa y que están perfectamente equipadas para acogerlo. Este será el entorno real, pero también habrá un entorno virtual o mesa de trabajo donde se ofrecen los cursos en línea. A través de internet, el alumno podrá comunicarse con el tutor asignado que le ofrecerá la formación el apoyo que necesite así como el seguimiento de la evolución y su futura evaluación.Los costes tutoriales se cubren con la reducida matrícula que abona el alumnado. Además, el Ayuntamiento de Quer pondrá a disposición del programa a un responsable o administrador de Aula Mentor -el concejal de Nuevas Tecnologías, Edgard Delgado- que deberá garantizar la funcionalidad del aula, la asistencia al alumnado en las comunicaciones telemáticas requeridas para la realización de los cursos, así como la orientación y la información necesarias en apoyo a los procesos de matriculación, gestión del curso y organización de las pruebas de evaluación presencial.Y será el Ayuntamiento de Quer quien configurará la oferta informativa, de orientación profesional y formativa del aula seleccionando los cursos que, recogidos en el catálogo oficial de Aula Mentor ( www.aulamentor.es ), den respuesta a las necesidades formativas de la población. La enseñanza se basa, casi en su totalidad, en el uso de materiales autosuficientes en diferentes soportes: papel video o cedés, apoyados por herramientas telemáticas y, sobre todo, por la asistencia de un tutor a distancia. La oferta incluye más de 250 cursos.Por parte del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes facilitará el acceso de los ciudadanos matriculados en el ámbito territorial del Ayuntamiento de Quer a los cursos de Aula Mentor, proporcionando cuentas de acceso y recursos en línea, y facilitará, cuando proceda, la inscripción en el procedimiento de acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral y vías no formales de formación a través de las Aulas Mentor. Y conforme a la tipología de cursos Mentor, certificará el aprendizaje de los ciudadanos tras la superación de las pruebas de evaluación, que podrán realizarse en el aula donde el alumno está matriculado.La oferta formativa se materializa en un conjunto de cursos en permanente actualización organizados por áreas formativas y que han sido diseñados y adaptados para las características de los potenciales destinatarios y para la modalidad de la enseñanza a distancia.La flexibilidad del sistema de formación también cuenta con exámenes presenciales, que permiten valorar el grado de aprovechamiento de los cursos. Cuando los superan, los alumnos obtienen un certificado de aprovechamiento, emitido por el Ministerio de Educación. La variedad de la oferta formativa llega a los casi 200 cursos, entre los que se pueden destacar los de iniciación a la informática, ofimática, internet, cultura general, inglés, sobre PYMES, iniciativas empresariales, redes sociales para pymes, gestión de recursos humanos, prevención de riesgos laborales, gestión comercial y financiera, redes y equipos, programación o diseño web. También los hay para trabajadores que buscan reciclarse en el sector de la construcción, la agricultura o la industria. Los hay sobre energías renovables, fontanería, electricidad, ecología o jardinería, por citar solo unos ejemplos.Para el sector servicios, los hay sobre salud, atención geriátrica, cuidado de personas dependientes, atención, nutrición, educación, educación infantil, lengua de signos o prevención de drogodependencias. Y se pueden solicitar también cursos de carácter profesional para quienes se dedican a hostelería y turismo, o les interese profundizar en la administración y gestión de empresas.Los certificados de superación de cada curso los expide el Ministerio de Educación, circunstancia que añade valor al CV de los alumnos. El Aula Mentor no es gratuita, pero su reducido coste la hace accesible. El precio es de 24 euros/mes, con una matrícula inicial de 48 euros.La tramitación y matriculación se debe llevar a cabo desde el Ayuntamiento de Quer. La duración de la formación varía, según los cursos. Y, cuando finaliza la enseñanza, previa autorización del tutor, el alumno se puede presentar al examen y obtener el certificado de aprovechamiento, una vez que lo supera. La matrícula está permanente abierta.El Ayuntamiento hará pública la convocatoria en cuanto estén abiertos los plazos de matriculación.