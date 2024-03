Las olimpiadas contra el cáncer infantil de Quer consiguen recaudar 8.818 euros

Quer. 17 de marzo de 2024. Quer se ha volcado en la iniciativa que, por la inquietud de diferentes vecinos del pueblo, liderados por Ana Martín Mundideo, se ha organizado para favorecer la investigación contra el cáncer infantil. A esta iniciativa se sumaba, inmediatamente, el Ayuntamiento de Quer, cediendo las instalaciones del Polideportivo La Dehesa, y en todo aquello que se le ha requerido.

El alcalde de Quer, José Miguel Benítez, recordaba que “no es la primera vez que organizamos un evento de estas características”, puesto que la villa setera está especialmente concienciada contra la enfermedad. No en vano, el pueblo le dedica una de sus calles a Candela Granados, niña fallecida en 2019 víctima de la enfermedad. Benítez hace un llamamiento a colaborar, “puesto que aún está abierta la fila cero en la web”, y daba las gracias a las personas que han organizado el evento. “Cuando nos lo propusieron, inmediatamente les dijimos que adelante”, señala, sobre unas olimpiadas contra el cáncer infantil que, además, “nos ponen en el mapa y da a conocer nuestras instalaciones”.

Todo se había organizado para que sucediera en la jornada de ayer. Sin embargo, previamente, habían sido necesarios muchos meses de trabajo y de contactos para llegar al resultado obtenido, nada menos que 8.818 euros de recaudación total, entre las donaciones, entradas y consumiciones en la barra solidaria del evento. El objetivo, tremendamente ambicioso que se había fijado, era llegar a los 10.000 euros, y, prácticamente, se ha conseguido, señalaba otro de los voluntarios seteros que más ha trabajado, como ha sido Rafael Soto

A lo largo del día, más de 1.000 personas, según la estimación de Protección Civil de Quer de su responsable, Inma Nérida, han pasado por el complejo deportivo de La Dehesa en el día de ayer. A lo largo del día, competiciones de pádel, de fútbol, clases de yoga, de taichi, masajes relajantes, exhibiciones caninas, exhibiciones de baile y de patinaje, de especialistas de cine, con la antorcha humana, Estefanía Martínez incluida, barra solidaria, tortillas de patata con los mejores deseos de la Asociación de Mujeres de Quer, el monólogo Jamona, de Vero Jofre… Lo que se desató ayer fue un tsunami de solidaridad para darle esperanza a los niños con cáncer.

El día comenzaba con niebla, y algo de frío, “pero nuestros niños han logrado que el ambiente se despejara, para que al final haya hecho sol”, señalaba Martín Segado, de la Fundación Oscar Contigo, que ha colaborado aportando logística contactos y toda su ilusión para convertir este evento en realidad. “La gente se ha volcado, todo el mundo se ha volcado. Mucho esfuerzo, pero merece la pena, aunque sólo consigamos un poquito de ilusión para los niños que están esperando una cura”, añadía. Martín y Valerie se lo prometieron a su hijo, a Óscar, y eso es lo que están haciendo. “Después de su muerte, en 2022, podíamos pasar página después de cinco años de lucha contra el cáncer de Óscar, o aprovechar nuestros conocimientos para ayudar a otros. Elegimos ayudar, porque es lo que le prometimos a nuestro hijo”, dice. Y es que toda la recaudación se va a destinar a financiar un ensayo clínico pionero, que se inició en Estados Unidos, con medicina nuclear, para niños con tumores en recaída, que dirigen las doctoras Blanca López Ibor y Marta Osuna. “A día de hoy, estos niños siguen sin tener una cura conocida. Y este ensayo, les va a dar esperanza. Es el que le hubiéramos aplicado a Óscar, de haber llegado a tiempo”, añade.

Martín y Ana se conocieron en el tanatorio por el funeral de Ian, familiar de Ana, el 20 de septiembre de 2023. El dolor les unió. Y de él, nació la I edición de las Olimpiadas contra el Cáncer Infantil de Quer. Después de tanto trabajo, “pensaba que esto no iba a llegar, pero ha llegado. Los niños lo están pasando bien, que de eso se trata, y estamos recaudando mucho dinero. Gracias a todos, gracias por responder tan bien. No es un día de pena, sino de alegría. De esto vamos a sacar algo bueno. Son nuestros niños, Oscar, Ian, Candela, los que han movilizado a todo el mundo. Tenemos su fuerza. A Quer le agradezco que se haya volcado. He visto a prácticamente todos los vecnios de Quer aquí, y me llena de orgullo. Gracias al Ayuntamiento, a Protección Civil y a todos los colaboradores”, terminaba Ana Martín Mundideo.

Ensayo clínico

Desde la Unidad de Oncología Infantil de HM Montepríncipe, se está desarrollando un ensayo clínico para niños con cáncer en progresión y sin otras opciones de tratamiento. Cada año se diagnostican en España entre 1100-1400 casos de cáncer. En la actualidad, la supervivencia general de los niños con cáncer es superior al 80% a los 5 años. Sin embargo, dicha supervivencia es muy pobre (menos de 1 de cada 10 niños sobrevive) en determinados tumores y en situaciones de progresión y refractariedad.

Dos de los tumores pediátricos que se diagnostican con relativa frecuencia son el meduloblastoma y el neuroblastoma. El meduloblastoma es el tumor cerebral maligno más frecuente de fosa posterior. Cuando está diseminado o cuando existe una recaída o progresión, las posibilidades de curación son muy bajas (para diseminados, solo 6 de cada 10 niños sobreviven y en casos de recaídas o progresiones, menos de 1 de cada 10 niños sobreviven a los 5 años). Por otro lado, el neuroblastoma es el tumor sólido extracraneal más frecuente de la infancia y el tumor más frecuente en el primer año de vida. Representa el 7% de los tumores en la infancia, y suele diagnosticarse a una edad muy temprana (9 de cada 10 niños se diagnostican con menos de 10 años). La supervivencia del neuroblastoma es muy variable, pero en el caso del neuroblastoma de alto riesgo o estadio 4, menos de 2 de cada 10 niños sobreviven pasados 5 años desde el diagnóstico.

A día de hoy, son múltiples los tratamientos empleados con el objetivo de curar a estos pacientes: quimioterapia, radioterapia, cirugía, quimioterapia a altas dosis con rescate con progenitores hematopoyéticos, inmunoterapia, terapia dirigida, entre otras. A pesar de ello, en situaciones de recaída o refractariedad, son necesarios tratamientos novedosos que sean eficaces y con pocos efectos secundarios.

Se sabe que estos dos tumores tienen en común, en un alto porcentaje de casos, la expresión de receptores de la somatostatina. Debido a ello, se pueden emplear tratamientos de terapia metabólica que producen un daño directo y específico en el ADN de la célula tumoral. En nuestra experiencia, dichos tratamientos son

eficaces, pero la duración del efecto es menor de lo deseado. Desde la Unidad de Oncología Infantil de HM Montepríncipe han diseñado un ensayo clínico que consiste en la combinación de dicha terapia metabólica con un fármaco dirigido a dañar el ADN, de forma que se potencia el daño que dicha terapia metabólica

ejerce sobre el ADN y hace que la célula tumoral no sobreviva. Se trata de un tratamiento seguro, eficaz y con pocos efectos secundarios, que ya ha sido testado con éxito en adultos con otros tumores.

Para llevar a cabo su desarrollo con la mayor brevedad posible, se necesita soporte económico. Poner en marcha el ensayo puede costar unos 600.000€. Ahora, 8.818 euros menos, gracias a la solidaridad de Quer y sus vecinos.