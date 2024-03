Lola Índigo agota en 3 horas las entradas de su concierto del Bernabéu

domingo 17 de marzo de 2024 , 21:01h

Más de 53.000 entradas para el concierto de Lola Índigo en el estadio Santiago Bernabéu el próximo 22 de marzo de 2025 se han agotado en unas 3 horas desde su salida a la venta, ha anunciado su promotora este jueves en nota de prensa.



Con el espectáculo La Bruja, La niña y el Dragón, la cantante y bailarina recorrerá las diferentes etapas de su carrera, que despegó con su paso por el programa de televisión Operación Triunfo en 2017. Es la tercera artista nacional que se aventura a celebrar un 'show' propio en el estadio tras su reforma.



Según un vídeo publicado en X, con este título que alude a sus tres álbumes de estudio, La bruja, la niña y el dragón, dará un repaso completo a estéticas y canciones surgidas desde el lanzamiento de su disco de debut, Akelarre (2019).



Junto con el citado vídeo, en el que aparece vestida de morado, rosa y negro como representación de esas tres encarnaciones de su trayectoria, solo aportaba un dato más, el de la fecha de apertura de taquilla general, este jueves, 14 de marzo, a las 13.00 horas.



A las 16.30 se ha enviado el comunicado que anuncia que se han agotado. Antes habían estado en preventa para clientes del Santander, desde las 10.00 del 11 de marzo, a las 10.00 de ayer miércoles.



El precio de la venta de entradas del concierto en el estadio Santiago Bernabéu fue muy celebrado, por los precios asequibles al que se pusieron. Así, las entradas más caras, en la categoría de grada 1, alcanzaban los 58 euros, mientras que las más baratas en grada 5, eran de 30 euros. En mayo del mismo año Taylor Swift actuará en el mismo estadio, en dos fechas y sus entradas van de los 85 euros la más barata a los 226 la más cara.



Tras los conciertos previstos para este año de Manuel Carrasco, en junio, y de Aitana, en diciembre, la granadina se convertirá en la tercera española que se atreve a llenar el aforo del Bernabéu, el espacio de moda entre las estrellas de la música, pues en 2024 también actuarán allí estrellas como Taylor Swift, Karol G y Duki.



La anécdota con su madre

En un vídeo publicado en redes puede verse cómo Lola Índigo se emociona al saber que ha agotado las entradas, por lo que llama a su madre para contárselo. "¡¡Mamá, que he hecho sold-out en el Bernabéu!!", le dice la cantante.



"Ya lo sé, si he entrado y no he podido comprar ni una pu... entrada", le responde su madre. "Me pongo a entrar y no me dejaba, lo he dejado un ratillo y solo quedaban tres entradas en todo lo alto, una entrada en uno, otra en otra... desperdigadas", se quejaba la mujer.



"No he podido comprar ni una entrada, he llamado a la Tita Mari y le he dicho que nos habíamos quedado sin ellas", se lamentaba. Sin embargo y como no podía ser de otra manera, Lola Índigo la consolaba "ya veremos en qué palco os ponemos". "Gracias, hija, te has coronado", sentenciaba la mujer.