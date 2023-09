El cantante David Civera triunfa en las fiestas de Quer

El artista turolense llenó la Plaza Mayor de Quer y estuvo, en todo momento, cercano y agradable con sus seguidores e implicado con el desarrollo de las Fiestas del Cristo de Quer.

domingo 03 de septiembre de 2023 , 18:49h

El artista turolense David Civera triunfó anoche en Quer en un concierto en el que, con su amabilidad y buen hacer musical, encandiló a los fans. El público prácticamente llenó la Plaza Mayor, coreando con él todos sus grandes éxitos, que además presentó en la villa setera con nuevos arreglos.



Nacido en Teruel, David reconocía que “los sitios bonitos son los pequeños, porque es donde encuentras a la gente más noble, más de la tierra”. Civera comentaba anoche que los conciertos en los pueblos son “personales, muy emotivos y quedan en la memoria de la gente”. El turolense comentaba que le gustan especialmente mucho “porque soy de provincia y estos sitios me tocan la fibra sensible; sé que supone un esfuerzo grande para el pueblo, y lo doy todo”.



También habló Civera en Quer de Eurovisión y de la canción Dile que la quiero con la que logró el sexto puesto en la edición de 2001 y que fue su primer gran éxito. “A finales de los años 90, Eurovisión había perdido interés, y gracias a Dile que la quiero y al apoyo de España se volvió a hablar más del concurso. Aquel sexto puesto, a mí me lo dio todo. Desde aquel momento, se reactivó el concurso en España y el año pasado hicimos un papelón brutal. Y al final el que la sigue la consigue…”.



Consciente de que algunas de sus canciones son himnos generacionales, el cantante afirmó anoche en Quer que “mis canciones ya no son mías, sino del público; tengo tres generaciones que me siguen, y es maravilloso”.



Además de sus grandes éxitos, David cantó 'Vida', su nuevo tema, “una celebración de la música del equipo humano que me acompaña y de los amigos músicos que viajan conmigo”.



David, después de su gira veraniega, está ya componiendo. “En septiembre siempre empieza un proceso creativo. Tengo ideas y ahora toca darles forma en el estudio”, contaba ayer.



También estaba programada la actuación anoche de Fernandisco, pero el artista no pudo estar en Quer por un asunto personal ineludible.



Las agrupaciones de Protección Civil de Fontanar, Torrejón del Rey, Azuqueca de Henares y Villanueva de la Torre prestaron servicio durante el concierto.